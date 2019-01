Jag kan inte minnas att jag någonsin firat jul och nyår på samma sätt två gånger i rad. I samma andetag som jag skriver den meningen blir jag lite fundersam. Har jag aldrig haft några traditioner?

När jag var liten bodde jag i Italien och minns väldigt vagt hur vår familj firade jul. Tydligen slog jag in tiotals stenar i presentpapper som jag la under granen för att ge bort fler paket. Det berättar mamma varje jul. Men det kan ha varit så att vi åkte till Sverige för att vara med kusinerna. Jag minns i alla fall någon julafton hos min moster. När jag såg att tomten var morfar och jag fick min första Discman och en tillhörande Best of-skiva. Men det blev aldrig en tradition.

Efter några år flyttade vi till Sverige. Mamma blev kvar här och pappa flyttade tillbaka till Italien för gott. Ena julen här, nästa jul där. Så blev det. Varannan jul Kalle Anka, varannan jul pasta på julbordet. Men det blev aldrig en tradition.

Något år var jag tomte hemma på landet hos mamma i Västerås. Jag smög ut till tvättstugan och stoppade in en kudde innanför en röd tröja. Sedan satte jag på mig ett bomullsskägg och en luva. ”Kommer du ihåg när du var tomte?” Det frågar mamma varje jul.

För några år sedan åkte jag mellan olika platser. Lunch hos mamma, eftermiddag med barnfamilj. Men det blev nog aldrig riktigt en tradition.

Nyårsfirande har i princip varit samma sak, ibland tomtebloss, ibland femrättersmiddag så man slocknar innan tolvslaget. Det har varit middagar och fester på olika platser, med olika människor. Men aldrig exakt samma sak om igen.

Jag skapade mitt senaste nyårsminne på en plats jag aldrig firat på förut. I Hälsingland. I ett hus, med fina människor, levande ljus och smörgåstårta in på småtimmarna. Jag vet inte om det kommer att bli en tradition. Jag vet inte vad som händer nästa år. Men när jag tänker efter så sitter jag här och ler över mitt senaste minne. För varför behöver man traditioner när man kan skapa helt nya saker varje år?

Madeleine Longo är sociala medier-redaktör som såklart inte ser ner på de som håller stenhårt i sina traditioner.