Man döms till elva års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling

Mannen döms för brottslighet som enligt tingsrätten har pågått under 2018 och 2019 och är del av en omfattande organiserad och internationell handel med både heroin och kokain. Det handlar enligt Stockholms tingsrätt om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt respektive grovt narkotikabrott.

Narkotikan har smugglats från Nederländerna till bland annat Skandinavien. Till Sverige har knarket i huvudsak smugglats in via Öresundsbron. Mannen överlämnades från Nederländerna till Sverige via en europeisk arresteringsorder i februari 2020.

Straffet för mannen blir elva år och sex månaders fängelse i kombination med livstids utvisning från Sverige. Mannen, som är nigeriansk medborgare, har under utredningstiden varit frihetsberövad i både Nederländerna och Sverige i sammanlagt två år.

Ärendet är nära kopplat till det så kallade Sigma-målet som sommaren 2020 resulterade i långa fängelsestraff för drygt ett dussin åtalade vid Göteborgs tingsrätt.

