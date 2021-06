Man döms till fängelse för grova sexualbrott mot barn

Mannen döms för flera fall av grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott, barnpornografibrott och ett antal fall av kränkande fotografering. Mannen begick brotten mellan år 2011 och 2020.

Bevisningen består bland annat av filmer från övervakningskameror och material från beslagtagna mobiltelefoner. Även brottsoffrens egna berättelser har varit en del av bevisningen.

Brottsoffren har vid tiden för övergreppen, varav flera har pågått under många år, varit under 15 år. Ett av brottsoffren var under fem år då brotten begicks.

– Hela ärendet har varit ett stort pussel där vi lagt ihop den samlade stödbevisningen i form av filmer, bilder, sms, kontotransaktioner och målsägandens berättelser, säger Anna Groundstroem, vid polisens avdelning för brott i nära relation, i ett pressmeddelande.

Personer från flera olika områden har varit involverade i utredningen, däribland utredare inom internetrelaterade sexualbrott (ISÖB), barnutredare och it-forensiker som arbetat med filmer och bilder

– Att flera målsägandeförhör hölls har också varit avgörande, då det kan vara svårt för målsägande att våga berätta om, kanske det värsta denne varit med om, för en person den träffar för första gången. Det blev tydligt gällande en av målsägandena där vi fick mer och ny information i varje förhör, säger Anna Groundstroem.

58-åringen ska även betala skadestånd på sammanlagt 675 000 kronor till de tre brottsoffren.

