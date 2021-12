Man i 30-årsåldern skickades hem från sjukhus – dog av blodpropp

Det var under våren 2018 som en man i 30-årsåldern kom in till akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus. Mannen hade ramlat under en innebandymatch tre dagar tidigare och hade svår huvudvärk, illamående och nacksmärtor.

Trots mannens tillstånd och det faktum att han hade en känd koagulationsrubbning sedan tidigare skickades han hem från sjukhuset. Den jourhavande läkaren på neurologen gjorde bedömningen att mannens symptom var muskulärt utlösta.

Dagen därpå sökte mannen vård på nytt, denna gång på Karolinska universitetssjukhuset. På Karolinska undersöktes mannen och fick bland annat genomgå en skiktröntgen – men utan att läkarna hittade orsaken till hans smärtor.

Ytterligare en dag gick och mannen sökte vård en tredje gång, denna gång på Karolinskas akutmottagning. Samma dag genomförde en specialist inom neuroradiologi en eftergranskning av mannens röntgenbilder, och misstänkte då starkt att en blodpropp var orsaken till symptomen.

Först då, två dagar efter att mannen sökt vård för sina huvudsmärtor lades han in på sjukhuset och fick blodförtunnande läkemedel. Den kompletterande DT-undersökningen, en mer detaljerad form av röntgen, visade att mannen hade en utbredd sinustrombos (blodpropp), en mindre blödning i lillhjärnan och svullnad i hjärnvävnaden.

Mannen fick vård under de efterkommande dagarna, men hans tillstånd försämrades och han avled.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot både S:t Görans sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset, vilket lokaltidningen Mitt i Stockholm var först att rapportera.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, riktar kritik mot både S:t Görans sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset med anledning av händelsen. Foto: Stina Stjernkvist/TT

I kritiken mot S:t Göran anser ivo att en blodpropp inte borde ha uteslutits med hänsyn till patientens kända koagulationsrubbning, och att mannen således inte undersöktes i tillräcklig utsträckning.

Ivo anser att den icke legitimerade läkaren som skickade hem mannen inte ska lastas för incidenten. Tillsynsmyndigheten uppger istället att sjukhuset brustit då en icke legitimerad läkare ansvarat för patientens vård och behandling.

”Ivo menar att en icke legitimerad läkare, i detta fall en läkare som ännu inte påbörjat sin allmäntjänstgöring (AT), inte kan förväntas ha de kunskaper som en legitimerad läkare har. En icke legitimerad läkare kan inte heller själv förväntas avgöra om och när hen behöver stöd i bedömningen av en patient.”, skriver Ivo i beslutet.

Christian Kylander, chefläkare på Capio S:t Görans sjukhus säger att incidenten 2018 ledde till ”en omfattande intern analys på S:t Göran”.

– 2018 var enstaka arbetspass bemannade med läkare före AT. Idag är det inte så. Vi har, och hade även 2018, legitimerade läkare på plats på flera positioner på akutmottagningen alla delar dygnet runt. Således arbetade den icke legitimerad läkaren inte ensam. I det aktuella fallet hade läkaren möjlighet att rådfråga annan legitimerad läkare fysiskt på plats på akuten, dessutom läkare med ännu mer kompetens på plats på sjukhuset och överläkarkompetens i bakjoursledet, säger chefläkaren.

Vidare beskriver Christian Kylander att patienten i detta fall hade en ”mycket ovanlig diagnos med diffust initialt insjuknande”. Han understryker att det inte heller nästa dag, på Karolinska, gick att fastställa rätt diagnos på mannen.

DN har sökt Karolinska universitetssjukhuset, som inte återkommit med en kommentar.