Man som körde genom vägg till sporthall misstänks för mordförsök

Det var strax före klockan 20 på lördagskvällen som en berusad man körde in genom väggen till Vikingahallen i Märsta. Händelsen inträffade mitt under under matchen mellan Bodens BK HF och Karlstadsklubben Skåre HK i ungdoms-SM i handboll.

Spelarna, som var pojkar i 14-årsåldern, hade kommit ut efter halvtidsvilan och börjat spelet i andra halvlek när bilen körde in genom väggen.

Mannen, som är i 30-årsåldern, greps av polis och misstänktes först för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik och släpptes senare under kvällen då händelsen betecknades som en olycka.

På söndagen ändrades brottsrubriceringen och försök till mord lades till, skriver polisen på sin webbplats. Mannen greps då åter i en lägenhet i Sigtuna.

Varför brottsrubriceringen ändrats vill polisen inte uppge utan eftersom detta ”skulle försena och försvåra den pågående utredningen”, skriver polisen.

Säkerhetspolisen vill inte kommentera ärendet eller säga om man informerats om händelsen av polisen:

– Vi känner till ärendet och har ett dagligt samarbete med polismyndigheten, säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säpo.