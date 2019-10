Många kulturupplevelser väntar på konsthantverksvecka

Där höll konstnärerna Sunna Hansdóttir och Lisa Juntunen Roos i konstnärsgruppen Dotdotdot just på att rolla bakgrunder till utställningen och eventet ”Sexy Food”, drygt tiotalet unga konstnärer/konsthantverkares verk, deras fria tolkningar av Homeros antika epos Odyssén, som kommer att visas under Sthlm Craft Week.

Sunna Hansdóttir och Lisa Juntunen Roos i konstnärsgruppen Dotdotdot målar bakgrunder till verket ”Sexy food”. Foto: Lars Epstein

Sthlm Craft Week är den första i sitt slag. Den vill visa bredden och kvalitén i nutida svenskt konsthantverk med utställningar, seminarier, öppna ateljéer med mera på många ställen i Stockholm och Gustavsberg den 3-6 oktober.

Jag besökte också Ulla Forsell i hennes glasblåsarverkstad på Bjurholmsgatan 1-11 där hon verkat sedan 1974. Bara att stiga över tröskeln till denna genuina hantverksmiljö med sina ugnar och bruksglas och glaskonstverk på hyllorna och höra henne berätta om sin verksamhet och miljön hon arbetar i var en kulturupplevelse i sig.

Ett hus i det blåklassade kvarteret Tegen på Bjurholmsgatan. Notera de blommande stockrosorna utanför entrén. Foto: Lars Epstein

På lördagseftermiddagen den 5 oktober är det öppna ateljéer i det före detta bryggeriet, före detta kronobränneriet, före detta sjukhuset med mera och då kan man förutom att kliva rätt in i glasblåsarverkstaden också titta in hos hattmakaren och hos andra konsthantverkare i det blåklassade kvarteret som så sent som i slutet av 1950-talet var allvarligt rivningshotet men lyckligt nog räddades.

Ulla Forsells glasblåsarverkstad. Foto: Lars Epstein

Läs fler texter och se fler bilder av Lars Epstein här