Maria Huldt: Vart katten tog hon vägen?

En katt springer över vägen. Min första tanke: Den är inte svart, jag kommer inte att drabbas av olycka om jag inte stannar cykeln och spottar tre gånger. Min andra tanke: Zemyal!

Zemlan, som vi kallade henne, försvann en höst för 12 år sedan. Zemlan var tigerrandig och älskade att jaga, helst rådjur men undulater gick också bra. När min dotter fyllde fem och hade kalas med ballonger och spring i farstun passade hon på.

Hon hade varit rymningsbenägen allt sedan flytten från kedjehuset i Åkersberga, trivdes kanske inte i hyreslägenheten vid Södra station. Många gånger hittade vi henne på gården, under en taggbuske. En annan gång var det veterinären i bottenplanet som förbarmade sig över henne. Men efter den där olyckliga septemberlördagen stod hon inte att finna.

Då och då läser man ju om katter som kommer hem efter åratal. Kanske är Zemlan en sådan? Jag räknar ut att hon skulle vara typ 22 år i dag. Och det är väl ingen ålder, världens äldsta katt blev 38 år enligt Guinness rekordbok.

Jag saktar in på cykeln och spanar in bland kolonilotterna där kanske Zemyal smet in. Ser ingen, hon har gjort sig så där osynlig som bara katter kan. Hoppas hon hittade ett hem. Eller åtminstone fick fatt i ett rådjur.

Maria Huldt är familjeredaktör på DN och tycker om vilda djur i stan.