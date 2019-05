Markbränderna i Stockholms län släckta

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

DN mötte i går två brandmän på en skogsbrand mellan Rinkeby och Rissne. De var då några av de många brandmän som hade jobbat många timmar i sträck för att släcka en av hundratals bränder som blossade upp i Stockholms län under en period på tre dygn.

– Det har varit ansträngande. Hela räddningsregionen har hjälpts åt. Man gör det när det blir situationer som denna, säger Johan Winsnes, ledningsbefäl på Storstockholms räddningscentral.

Under måndagen, tisdagen och onsdagen åkte räddningstjänsten ut på 350 markbränder. Under torsdagen kom ytterligare ett tiotal larm in, men de bränderna kunde snabbt släckas.

Och på förmiddagen började regnet att falla.

– Det är betydligt lugnare nu och vi är inte ute på några bränder just nu. Ordningen är helt återställd och vi är i full beredskap igen, säger Johan Winsnes.

Orsaken till de många markbränderna har förutom torkan varit aspludd. Det vita luddet som spridit sig över Stockholm är lättantändligt, särskilt när det samlas i stora drivor, och bränderna sprids lätt med hjälp av luddet.

I flera fall misstänks bränderna ha varit anlagda.

– Luddet självantänder inte. Olyckor kan så klart ske, men det finns ingen annan rimlig förklaring än att folk tänder på, har Anders Edstam, vice brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund, tidigare sagt till TT.

På tisdagen greps två ungdomar vid en skola i Åkeshov i västra Stockholm efter att ha tänt på ludd, och vid ett antal tillfällen har ungdomar i södra Stockholm blivit påkomna av polis, enligt polisen.

