Märkena som är experter på att skapa hajp

Klädbutiken Plug Me Please på Södermalm i Stockholm är specialiserade på de mest exklusiva formerna av streetwear. Marcus Winter som arbetar på affären säger att de varumärken som säljer bäst just nu är Off White, Supreme och Adidas samarbete med Yeezy.

Vilka faktorer avgör varför ett visst varumärke blir eftertraktat?

– Det påverkas av en myriad av faktorer. Det som gör märket eftertraktat är låg kvantitet, en lång build up inför släpp med teasing av produkten samt att influencers inom musik, mode och kreativitet har på sig produkterna, säger Marcus Winter.

Vilka märken tror ni blir populära inom en snar framtid?

– Ett märke som börjar få en större popularitet är Louis Vuitton eftersom Virgil Abloh som grundade Off White har tagit över som creative director. Andra märken som är värda att nämna är Alyx Studios och A Cold Wall. Överlag så satsar alla stora modehus, däribland Prada och Balenciaga, allt mer på lättanvända bekväma streetwear-plagg istället för high fashion vilket gjort dem mer relevanta i dag.

