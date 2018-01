Massi Fritz överklagar domen i Fittjamålet

I sin överklagan skriver Massi Fritz att man anser att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av åklagarens bevisning i målet.

Massi Fritz skriver vidare i sin överklagan att kvinnan ska ses som trovärdig och tillförlitlig, men menar också att förundersökningen har stora brister.

Elisabeth Massi Fritz kommer därför åberopa ny bevisning genom komplettering inför hovrättsförhandlingen, men begär anstånd till mitten av februari för att få mer tid på sig för att få in bevisuppgifterna till Svea hovrätt.

Fallet i Fittja har fått stor medial uppmärksamhet den senaste månaden. Både kvinnan och de anklagade männen har gått ut medialt i intervjuer, de senare i DN.

Kvinnan tackade för allt stöd i ett videouttalande. Männen anser sig ha blivit dömda av allmänheten på förhand.

Den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha skett i en trappuppgång i Fittja sommaren 2016. Åklagaren menade att männen tvingat kvinnan till sex och utövat grovt våld mot kvinnan.

Tingsrätten skrev i sin dom att kvinnans berättelse brister i trovärdighet eftersom att hon ändrat sin historia på ett antal punkter, lämnat motstridiga uppgifter och varit påverkad av narkotika.

Rätten pekade dessutom på ett antal brister i polisarbetet. Det dröjde för lång tid mellan förhören med kvinnan, och fel trapphus undersöktes av tekniker, en förundersökning som DN granskat närmare.

Elisabeth Massi Fritz sa i förra veckan i en intervju med DN att hon anser att rätten har gjort en felaktig bedömning av bevisen.