Mejl avslöjar att Karolinskas ledning larmades: ”Patienter kommer att avlida”

Våren 2017 växte köerna till canceroperation på Karolinska universitetssjukhuset till en kritisk nivå, som DN tidigare berättat. Under april slutade nio operationssjuksköterskor och den redan mörka prognosen svartnade.

Karolinskas ledning gav dock lugnande besked till landstinget centralt, som nåtts av oroväckande uppgifter och ville komma till undsättning, och tackade även nej till hjälp från ett annat sjukhus.

Köande patienter avled. Efter DN:s avslöjanden inleddes en förundersökning om misstänkt grovt vållande till annans död. Sjukhuset uppgav först för DN att 12 patienter fick sina operationer för sent, vilket senare visade sig vara 60.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har underkänt Karolinskas egna lex Maria-utredningar kring köerna, och öppnat en egen granskning.

Sjukhuset tillsatte en extern utredning, ledd av tidigare statliga utredaren Anders Milton, som drog slutsatsen att sjukhusdirektören Melvin Samsom inte blivit tillräckligt informerad.

– I efterhand borde problemet lyfts till mitt bord, kommenterade Samsom till DN då rapporten kom i början av maj.

I dag kan DN avslöja nya uppgifter om att flera i sjukhusledningen, inklusive sjukhusdirektören, fick kontinuerlig uppdatering, från höga chefer inom verksamheten, om de växande cancerköerna under våren och sommaren 2017.

DN har från flera källor tagit del av en stor mängd dokument och mejlkorrespondens från mars till slutet av augusti i fjol som visar att larmen var tydliga.

I den nya organisationen ligger alla operationsresurser samlade i en enhet, perioperativ medicin och intensivvård, PMI, där verksamheterna får äska om resurser.

David Konrad, funktionschefen för PMI, och Harald Blegen, chef för tema cancer, fick redan i mars beskedet i ett mejl från en chef inom tema cancer:

"Vi kan se tydligt hur köerna kommer att växa. Vi behöver direktupphandla all kapacitet vi kommer över, och se över om det går att omfördela kapacitet från mindre prioriterade ingrepp".

Även den dåvarande produktionsdirektören, som hade det övergripande ansvaret för sjukhusets vårdproduktion, och som var sjukhusdirektörens närmaste man, var uppdaterad.

På ett möte den 26 april informerades han av en chef inom tema cancer:

"Vi har för närvarande köer på gastro, malignt gyn och kommer gå in i sommaren med oacceptabla köer på bröst och endokrin om vi inte gör något".

Den 19 maj mejlade den operativa chefen för tema cancer till produktionsdirektören:

"I går satt en av våra verksamhetschefer i ett anhörigsamtal igen där en kvinna med mycket aggressiv malign gyncancer har fått sin operation struken och skjuten på framtiden.

Vi försökte se vad som går att göra ytterligare för att lösa situationen. Även om vi antagligen kan bli av med en del fall är min bedömning att vi i bästa fall kanske kan skicka ut 50 av de 250 cancerpatienterna vi kommer ackumulera över sommaren".

I flera mejl betonas att patienter skulle komma att avlida och att köerna var oacceptabla.

Den operativa chefen för tema cancer skriver till bland andra chefen för PMI den 17 maj:

"Vår bedömning är att vi vid slutet av sommaren kommer ha minst 175 cancerpatienter som inte har fått operation inom acceptabel tid!

Flera av dessa cancrar kommer att bli inoperabla under den tiden och flyttas över till palliativ vård och en del kommer att ha avlidit".

I flera mejl ses hur chefer på verksamhetsnivå försöker få gehör för förslag till lösningar: återanställa eller hyra tillbaka de operationssjuksköterskor som i april sagt upp sig, hyra in annan personal utifrån, styra om patienter till andra sjukhus eller utomlands.

Dessutom påtalas upprepat i mejlen att resursbristen starkt tonats ned av ansvariga vid PMI.

"Att leka med siffror för att dölja ett verkligt problem är inte ok och gör helt enkelt att vi inte agerar på rätt sätt.

Att inte hitta lösningar för cancerpatienter som inte kommer få operationer inom rimlig tid är INTE något alternativ", skrivs i ett mejl den 12 maj från en hög tjänsteman till operativ chef för PMI.

Som DN tidigare berättat gav produktionsdirektören trots detta i mitten av juni lugnande besked till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som på försommaren fått flera signaler om cancerköer på Karolinska, och var beredda att hjälpa. Enligt förvaltningen uppgav produktionsdirektören att patienterna var prioriterade och skulle få sina operationer i tid.

Den 21 juni 2017 nåddes han och ytterligare fem höga chefer av ett mejl. En verksamhetschef bedömde att 120 patienter med cancer i levern och bukspottkörteln inte skulle hinna få sina operationer inom 30 dagar, innan årets slut.

"En del av dessa kommer avlida under väntetiden", skriver chefen och fortsätter:

"Läkarna anser inte att de kan ta det medicinska ansvaret för patienterna under rådande omständigheter".

"Alla stenar behöver vändas på" understryker chefen och rundar av:

"Med detta mejl vill jag informera er om allvaret i läget".

Enligt flera källor till DN kom inga konkreta svar på larmen från verksamheterna och inga direkta åtgärder vidtogs, enligt flera källor med god insyn i verksamheten, till DN.

Kommunikationsdirektör Anne-Charlotte Knutsson, som fick mejlet:

– Jag visste redan att problemet fanns och hade fått veta att man jobbade med frågan. Det var det viktiga för mig. Hur verksamheten jobbade med frågan vet jag inte, för det är inte mitt kompetensområde.

Dåvarande chefsläkare Elda Sparrelid, hade deltagit i ett möte om köerna i maj, och därefter informerat övriga chefsläkare.

– Jag såg även till att sjukhusdirektören fick informationen via min chef. Jag fick bekräftelse på det.

Även Sparrelid fick mejlet den 21 juni.

– Jag uppfattade att det mest var för kännedom. Det verkade ju inte som om man löst situationen, men cheferna för tema cancer och PMI var informerade. Vi fick inga fler signaler om problem därefter. Men med facit i hand skulle jag ha agerat annorlunda. Jag hade kunnat säkerställa att frågan eskalerades till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

När köerna växte under våren hade en särskild insatsgrupp, "Task Force Köfrihet", tillsatts för att komma med åtgärdsförslag. I gruppen ingick bland andra cheferna för tema cancer och PMI.

Sjukhusets särskilda insatsgrupp för att korta köerna beskrev i juni en ”extremt problematisk situation”, och uppmanade till omedelbar aktion för att klara patientsäkerheten. Sidan försvann ur rapporten kort innan den presenterades för högsta ledningen. Foto: Roger Turesson

Inför ett möte med sjukhusets högsta ledning, verkställande rådet, den 14 juni hade gruppen färdigställt en rapport som beskrev det extrema läget och manade till omedelbar aktion.

Men två kvällar innan mötet hade väsentlig information tagits bort – enligt ett mejl DN tagit del av, ”Efter inspel från produktionsdirektören”. Formuleringar i rapporten som skulle förtydliga krisen försvann.

”Situationen är extremt problematisk”, togs bort, liksom upplysningen att dubbelt så många patienter jämfört med året innan hade väntat över 90 dagar på operation. Att chefsläkarna omgående måste göra en risk- och konsekvensanalys för att garantera patientsäkerheten, försvann också.

Dessutom ströks: "Produktionsdirektören måste ta övergripande operativt ansvar för sjukhusgemensam produktion och omfördela resurser efter behov under kö-kaparprocessen".

Produktionsdirektören, som efter en rad avslöjanden av DN om bland annat hanteringen av konsultinköp från sin forna arbetsgivare Boston Consulting Group och cancerköerna, lämnade sitt uppdrag i januari. Sedan i december har han inte velat ge en intervju.

Utredaren Anders Milton känner till att direktören fått rapporten ändrad, något han flyktigt berör i sin egen rapport.

– Han såg helt enkelt inte det som insatsgruppen hade föreslagit, att han skulle vara en klinisk koordinator, som sin uppgift. Han är en jätteduktig person, men han är inte kliniskt kompetent, och det har han heller aldrig ansett sig vara.

Enligt arbetsbeskrivningen skulle produktionsdirektören dock ansvara för att "prioritera sjukhusets produktionsresurser, det vill säga vårdplatser, operation med mera".

– Han är en hederlig person. Jag känner honom inte, men jag tror att hans ärliga mening var att det inte var en roll han skulle spela, han hade inte de förutsättningarna, säger Milton, som mer är kritisk mot insatsgruppen som lät produktionsdirektören ändra i rapporten:

– De som tagit fram rapporten får ju ett råd från produktionsdirektören: "Ändra det och ändra det". Och då gör man det. Jag skulle inte ha accepterat det, om man säger så.

Vad var anledningen till att han ville ta bort den här informationen?

– Det vet inte jag. Jag skulle inte ha tagit bort det, men det var som det var. Han hoppades väl att om det nu var så att cheferna som ansvarar för verksamheten har problem som de inte kan lösa, så tar de upp dem med högsta chefen. Men det gjorde de aldrig.

Dessa chefer ingick ju själva i insatsgruppen som önskade att produktionsdirektören skulle ta ansvar för köerna i rapporten – innan den ändrades.

– Jag håller med dig, det är inte riktigt konsekvent, men det är så det är.

DN har sökt de personer som ingick i insatsgruppen, task force. Gruppens seniora medicinska rådgivare svarar "absolut nej" på frågan om task force var inblandad i ändringen som gjordes och understryker att hela dokumentet innebar "röd flagg", det begrepp sjukhuset använder för att signalera ett akutläge innan produktionsdirektörens ändring.

Den 28 augusti hade fortfarande inga åtgärder vidtagits för att korta köerna. Då var det redan för sent för flera av de köande. Bland andra produktionsdirektören och chefsläkaren nås av ett mejl:

"Vi har under de senaste fem veckorna haft sex fall av open-close där orsaken troligen relateras till långa köer. Flertalet av dem under augusti".

DN intervjuade Bertil Gustafsson, som i augusti genomgick en så kallad öppna-stäng-operationer där kirurgerna ser att cancern spridit sig, och syr ihop patienten utan åtgärd.

I flera av mejlen framgår att cheferna är oroliga över att situationen ska läcka ut. "Detta kan vi naturligtvis inte kommunicera externt", och "Det finns risk för att det blir media kring detta".

När DN vill ställa frågor till en av de ansvariga, återkommer personen med ett sms, där pressavdelningens uppmaning till tystnad vidarebefordrats rakt av:

"Hej! Jag föreslår följande svar: Hej. Jag kan tyvärr inte ringa ikväll av privata skäl. [...] Jag har inget övrigt att berätta för närvarande. Mvh"

När DN första gången, i november 2017, ställde frågor till sjukhusdirektör Melvin Samsom om cancerköerna, svarade han att han inte hade någon semester under sommaren på grund det pressade läget på sjukhuset.

– Jag hade inte semester i somras utan senare, eftersom det var väldigt ansträngt på sjukhuset. När det flaggades för den svåra situationen kallade vi samman tema cancer och de verksamhetsansvariga för att diskutera situationen, sade Samsom.

Senare kunde DN, med hjälp av dokumentation från sjukhuset, berätta att Samsom hade tre veckors semester under tiden som det hölls krismöten på sjukhuset i månadsskiftet juli-augusti, då vidden av krisen upptäckts centralt av en medicinsk rådgivare som vikarierade för produktionsdirektören.

Enligt Anders Miltons rapport var Samsom inte tillräckligt informerad, vilket han själv också hävdat i intervjuer.

Men enligt uppgift till DN nåddes även sjukhusdirektören av de kontinuerliga larmen om situationen.

Det bekräftas nu av chefsläkare Elda Sparrelid, liksom av utredaren Anders Milton.

– Min bedömning är att sjukhusdirektören fick besked om att det var problem. Han var också cc:ad på några av de här mejlen. Men när han pratade med chefen för tema cancer och PMI, fick han beskedet: "Vi håller på och löser frågan". Därför grep han inte in. Det visade sig i efterhand att det var fel, säger Milton.

Även högsta ledningen hade ju informationen. Köerna såg ut som de gjorde och man kände till vilken kapacitet som fanns.

– Jag håller med dig. Men den bild jag fått av det hela är att de tänkte: ”Det löser sig på något sätt ändå.” Men det gjorde det inte, säger Milton.

DN har sökt flera av personerna som larmat via mejl och annan dokumentation, bland andra operativa chefen för tema cancer, som alla avböjer att kommentera.

Chefen för tema cancer, Harald Blegen, och funktionschef för PMI, David Konrad, avböjer att kommentera, med hänvisning till Anders Miltons utredning.

Enligt sjukhuset ser kösituationen i sommar bättre ut jämfört med i fjol. Kirurger har bekräftat till DN att det nuläget inte finns köer till canceroperationer. För cancer i övre buken, i levern och pankreas, har operationen under våren skett inom tre till fyra veckor.