Mer pengar satsas på hälsovård till utsatta barn

I början av nästa år förändrar Stockholms läns landsting ersättningen till barnavårdscentralerna. Enligt Anna Starbrink ska det göra vården för de minsta barnen starkare och mer jämlik.

– Det här är en satsning på BVC, vi måste börja med de allra yngsta. Netto tillförs 27,5 miljoner kronor till barnavårdscentralerna. Pengarna riktas också till att förstärka amningsstödet, vi vill betona att det är viktigt, säger hon.

Den nya fasta ersättningen per listat barn kopplas till CNI, Care Need Index, och med en höjd fast ersättning för de minsta barnen, under ett år. CNI betyder ungefär vårdbehovsindex, det fångar in de sociala aspekterna och mäter faktorer som exempelvis ålder, invandrarbakgrund, utbildningsnivå och arbetslöshet. Statistiken kommer från SCB.

– Care Need Index har klara poänger därför att det är på individnivå och inte beror på vilket område man bor i, det kan vara stigmatiserande, säger Anna Starbrink.

Tolkersättning till BVC fördelas också enligt CNI, det ger en större träffsäkerhet, enligt henne, och barnavårdscentralerna ska också erbjuda en möjlighet till videobesök, där BVC får samma ersättning som för fysiska besök.

Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd. Foto: Lisa Mattisson

Vård- och valfrihetslandstingsrådet Tobias Nässén (M), ser fördelar med vårdvalen när förändringar behöver göras, det går att göra justera och revidera vårdvalen med kort varsel.

– I kontrast till ett tidsbestämt avtal baserat på en offentlig upphandling så behöver vårdgivarna med sin personal här heller inte oroa sig för att ett avtal löper ut, vilket givetvis är en trygghet också för patienterna som får en god kontinuitet i sin vård, säger han.

Landstinget höjer också grundersättningen för hembesök, även den ersättningen baserad på CNI.

– Det finns mycket evidens för att hembesök är bra – och vi ska definitivt fortsätta med Rinkebyprojektet som absolut är bra, säger Anna Starbrink.

Rinkebyprojektet, som DN tidigare har skrivit om, går ut på att nyblivna förstagångsföräldrar får upp till sex hembesök av ett team med en barnsjuksköterska från BVC och en föräldrarådgivare från socialtjänsten.

Projektet ska utvidgas till ytterligare sju platser, Kista-Husby, Hässelby, Flemingsberg, Fittja, Skärholmen, Rågsved och Rissne-Hallonbergen.

Samtidigt stärker landstinget grundkraven på BVC. Bemanningen ska bestå av minst två barn- eller distriktssjuksköterskor. Ansvaret att erbjuda barnhälsovård till olistade patienter förtydligas med obligatoriskt deltagande i en närområdesplan.

Enligt planerna ska förslaget beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 december för att gälla från den 1 mars 2019.