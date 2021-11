Mer plats för gångtrafikanter och cyklar på Liljeholmsbron

Liljeholmsbroarna ska renoveras för minst 650 miljoner kronor. Det inriktningsbeslutet fattar Stockholms grönblå majoritet på trafiknämnden den 25 november. Broarnas livslängd ska förlängas med antingen 20 eller 60 år. Vilket det blir ska utredas, alternativen beräknas kosta 650 respektive 1 050 miljoner kronor.

Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen som byggdes år 1928 respektive 1954. Den tekniska livslängden på västra Liljeholmsbron har redan uppnåtts och den östra bron kommer inom några år att uppnå sin tekniska livslängd.

I samband med renoveringen kommer gående och cyklister att få större utrymme. På den östra bron breddas gång- och cykelbanan genom att ett körfält som i dag har motorfordonstrafik tas i anspråk. Ett norrgående körfält leds i stället över till den västra bron.

Liljeholmsbroarna byggdes 1928 respektive 1954. Den tekniska livslängden på västra Liljeholmsbron är redan uppnådd medan den östra bron har några år kvar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Planen är att kunna ha byggstart för renoveringsåtgärderna i början av 2026 och vara färdiga senast 2029. Under arbetet kommer en bro i taget att stängas av för reparation och samtliga trafikslag ledas över till den bro som är öppen för trafik.

Framkomligheten under byggtiden vid reparation av nuvarande broar kommer att bli begränsad under tiden som reparationsarbetena pågår, cirka 1,5 år per bro.

Senast om 60 år kommer befintliga broar att behöva bytas ut mot nya broar, antingen i befintligt läge eller i ett nytt läge. Den framtida investeringsutgiften för helt nya broar bedöms ligga mellan 2,2 och 2,7 miljarder kronor.

Läs mer:

Bron som ska överbrygga skillnader väcker starka känslor

Kungen invigde Guldbron på Slussen