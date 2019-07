Mikael Damberg: ”Vi ska pressa tillbaka våldet”

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Inrikesministern kallar gårdagens händelser, där fyra män sköts i tre olika skottlossningar och där två av männen avlidit, för oerhört allvarliga:

– Polisen kraftsamlar för att utreda brotten och skapa trygghet i de lokalområden där detta inträffade. Polisen har upprättat en stab för att hantera skjutningen i Blackeberg och i Sollentuna. Man arbetar vidare för att förebygga ytterligare skjutningar, man arbetar med trygghetsskapande åtgärder samt med att utreda de aktuella brotten, säger han i en skriftlig kommentar till DN.

Än så länge har en person anhållits för mordet sent på söndagskvällen i Blackeberg, men i övrigt är samtliga gärningsmän på fri fot.

– Vi har haft kontakt med Polismyndigheten under morgonen för att säkerställa att man har de resurser man behöver i detta skede, skriver Mikael Damberg.

Damberg menar att regeringen aldrig kommer att acceptera att detta blir en ny normalbild i Sverige.

– Det här är problem som tillåtits växa under lång tid och kommer kräva ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med. Men genom en historisk satsning på 10 000 fler polisanställda, skärpta straff, bland annat för vapenbrott och mord och nya verktyg som bättre kameraövervakning och informationsinhämtning, så ska vi pressa tillbaka våldet.

Under morgondagen presenteras en utredning med nya åtgärder som ska försvåra ytterligare för gängkriminella att befatta sig med skjutvapen och sprängmedel.

Ulf Kristersson (M) är oroad över skjutningarna i Stockholm och anser att regeringen har tappat greppet.

Vad kan du säga till de stockholmare och andra svenskar som känner oro inför skjutningarna?

– Att de tyvärr känner oro på goda grunder. Regeringen har, tycker jag, tappat kontrollen över situationen. Jag vet inte mer än vad polisen har berättat men sådant här händer nu i stort sett varje dag. Det här måste stoppas med all kraft.

Vad kan politiken göra?

– Vårt förslag är att låsa in de gängkriminella dubbelt så länge, inte för att vi tror att långa straff hjälper just de personerna men för att långa straff innebär att de inte kan skjuta andra under den tiden och de kan inte rekrytera nya människor till gängen

