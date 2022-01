Misstänkt gängkoppling bakom mord i Järfälla

Vid 18.13 kom larmet om ett misstänkt grovt brott i Jakobsberg in till polisen. Vittnen som några minuter tidigare hade hört smällar i området larmade om att de hade påträffat en skadad man i en bil i området.

Kort senare kunde man konstatera att mannen i bilen hade dött av sina skador, berättar Per Fahlström, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

– Vi var ganska snabbt på plats för att ge livgivande åtgärder, men tyvärr gick inte detta, säger han.

Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning som blev klar först under natten efter skjutningen. Under tisdagen har utredningen pågått med bland annat dörrknackning och inventering av området för att undersöka om det finns exempelvis övervakningskameror. För närvarande har polisen en utökad närvaro i området, dels av trygghetsskapande skäl, men också för informationsinhämtning, berättar Per Fahlström vidare.

– Vi har en bild av händelsen, men vi vill ha en tydligare bild av vad som har hänt. Därför är vi tacksamma för tips från personer som kan ha sett eller hört något om händelsen, säger han och hänvisar till att i så fall ringa 114 14.

Polisens tekniker på brottsplatsen på måndagskvällen. Foto: Johan Jeppsson/TT

På tisdagen hade inga frihetsberövanden gjorts, och ännu är det oklart om det är en eller flera gärningsmän som ligger bakom måndagens händelse.

Enligt uppgift till DN är den döde mannen i 25-årsåldern kopplad till ett kriminellt nätverk som är verksamt i nordvästra Stockholm. Polisen har sedan några år haft ögonen på nätverket och bedömer att de är ansvariga för både mordförsök och mord som har utförts i Solna, Märsta, Järfälla och Tensta.

Den nu döde mannen är dömd för flera grova brott. Bland annat har han dömts för grov misshandel och grov stöld, men också flera gånger för narkotikabrott. Mannen åtalades misstänkt för ett mord som utfördes i början av 2019, men friades i domstol.

Måndagens skjutning är den första i Stockholm under 2022. Under förra året skedde totalt 24 dödliga skjutningar i länet, jämfört med 25 stycken under det dystra rekordåret 2020.

