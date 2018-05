Mitt liv som stormtrooper

”May the fourth” (4 maj) är en anspelning på den klassiska filmrepliken ”May the force be with you”. En formulering som används av jedikrigarna – för att önska varandra lycka till i striden – sedan den första filmen om ”Stjärnornas krig” från 1977.

Oftast firas dagen med filmmaraton eller träffar med utklädning och fest. En som inte hinner fira som vanligt under fredagen är 44-årige Andreas Engström från Stockholm.

Till vardags jobbar han som hälsoekonom på ett läkemedelsföretag, men vid sidan av jobbet extraknäcker han som stormtrooper och ska tillbringa 4 maj-fredagen på ett bröllop.

– Det gör inte så mycket att jag missar det. Det blir ett roligt sätt att fira genom att komma och sätta en extra touch på en sådan tillställning, säger Andreas Engström.

Star wars-fansen kan delas in i två delar. Slarvigt kallade rebeller och imperialister, alltså den goda respektive onda sidan. Andreas Engström kan räknas till den sistnämnda. En stormtrooper är en soldat som anlitas av det illasinnade imperiet.

Andreas Engström är medlem i föreningen 501st Legion Nordic Garrison, en skara fans som gästspelar på allt från mässor och bröllop till barnsjukhus och kalas. Tillsammans är de runt 200 aktiva medlemmar i Norden som samlar in pengar till välgörenhet genom sitt favoritintresse. De är en del av den internationella organisationen 501st Legion som har över 12.000 aktiva medlemmar.

Med lite hjälp från sambon kan Andreas Engström sätta på sig sin dräkt på ungefär 10 minuter. Foto: Magnus Hallgren

Sedan Andreas Engström började jobba med föreningen har 4 maj-firandet fått stå åt sidan till förmån för välgörenheten. Bröllopet den här gången är långt ifrån det första för honom.

– Det har varit ett par genom åren. Jag gör allt från att leda bruden till altaret och är med på bröllopsbilder till att servera snittar och mat, säger han.

Självfallet utför han uppdragen i fullgod stormtrooperutstyrsel. För att få sitt medlemskap godkänt av föreningen krävs det att den vita och svarta dräkten är identisk med de som förekommer i filmerna.

Anders har gjort sin dräkt för hand och, enligt honom själv, är den så nära perfektion det går att komma.

– Det var ett par veckor av skärande och slit, men jag skulle säga att den är näst intill hundraprocentig. Allting sitter i detaljerna, säger Andreas Engström.

När han inte är uppbokad som imperiekrigare har han firat Star wars-dagen på ett nedtonat sätt hemma med familjen. Hans dotter råkar vara född den 4 maj så det blir oftast en blandning av Star wars-högtid och födelsedagskalas.

Foto: Magnus Hallgren

– Det är ett bra tillfälle att plocka fram någon av filmerna och titta på. Jag har sett dem oräkneliga gånger, men det blir aldrig för mycket. Nu släpps snart en ny film om karaktären Han Solo, så ett tips är att värma upp med att se en av filmerna med honom.

Det råder delade meningar om varför fansen valt att hylla sina favoritfilmer just den 4 maj. Ordvitsen är uppenbar, men var den kommer ifrån är entusiasterna oense om.

Somliga menar att datumet valdes efter att Margret Thatcher tillträdde som premiärminister den 4 maj 1979 i Storbritannien. Det konservativa partiet köpte då en tidningsannons riktad till Thatcher med meddelandet ”May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”.

Andra hävdar att datumet fastslogs långt senare, 2005, efter en slarvigt översatt tysk tv-intervju med filmskaparen George Lucas. Han ska ha sagt den berömda meningen ”May the force be with you”, men fått den översatt till ”Am 4. Mai sind wir bei Ihnen”. Ungefär ”vi är med er den 4 maj”, på svenska.

Oavsett vilken version som är sann så har fenomenet vuxit till att bli en internationell högtid för alla som älskar Star wars.

Carolina Lundgren är en av de mest aktiva medlemmarna i Nordic Garrisons motsvarighet för den goda sidan – Rebell Legion Nordic Base. Hon har suttit i föreningens styrelse, varit regional captain för föreningens Sverigedel, nominerats som årets medlem och kallas av en del i föreningen för Sveriges egen princessan Leia, en av de kvinnliga huvudkaraktärerna i Star wars-eposet.

– Men det är inte bara jag. Vi har ju flera som är Leia i föreningen som är minst lika bra, säger Carolina Lundgren.

Uppväxten på 80-talet med två äldre bröder gjorde det svårt för henne att inte kastas in i Star wars-världen.

Här möter Carolina Lundgren en av sina favoritkaraktärer R2D2. Foto: Robert Johannesson

– Leia var den första tjejen jag växte upp med. Hon är en oerhört stark kvinna som kunde stå upp för sig själv och håller än i dag som förebild tycker jag. Folk säger att jag är lik henne, men jag vet inte, säger hon.

Det tog henne över åtta månader att färdigställa den dräkt hon nu använder för att sprida glädje på barnsjukhus och evenemang.

– Första gången jag skickade in den refuserades jag för att bollarna över öronen var en centimeter för små, men nu är den perfekt, säger Carolina Lundgren.

Även hon har ett bröllop att närvara vid under Star wars-dagen, men rekommenderar den som vill fira att göra det med film och god mat.

– Det behöver inte vara något storslaget tycker jag. Ät något gott och sätt på en bra film. ”Episod IV – a new hope” är min favorit. Det är den första eller den fjärde filmen beroende på vilken ordning man utgår från när man räknar filmerna, säger hon. Fakta.Andreas Engström Ålder: 44. Yrke: Hälsoekonom. Bor: Norrmalm. Familj: Sambo och tre barn. Favoritfilm: ”Episode VIII – the last jedi”. Favoritkaraktär: Darth Vader.

Fakta.Carolilna Lundgren Ålder: 35 Yrke: Student/Skräddare Bor: Täby Familj: En son Favoritfilm: ”Episode IV – a new hope”. Favoritkaraktär: Prinsessan Leia och R2D2.

Fakta.Nordic Garrison Nordic Garrison är den skandinaviska delen av den globala föreningen 501st Legion med över 12.000 medlemmar som alla föredrar den mörka sidan av ”The force”. Den skandinaviska delen består av ungefär 200 personer som besöker evenemang, mässor och liknande för att samla in pengar till välgörenhet riktad mot barn. För att bli medlem måste man vara över 18 och äga en Star wars-kostym av ”professionell kvalitet”.