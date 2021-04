Mobilkommunikation i fokus på stora gängrättegångens andra dag

Fem unga män i det kriminella Vårbynätverkets högsta skikt är i fokus under dag två av den omfattande rättegången där totalt 30 personer åtalas för allvarliga brott. Åklagarsidans tre representanter fortsätter sin sakframställan där foton och meddelanden på beslagtagna telefoner kopplas till de olika häktade personerna i nätverket.

Åklagarsidan går successivt igenom materialet inför övriga närvarande i den stora säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.

En av bilderna visar en 17-årig framgångsrik rappare som verkar tryckas ner hårdhänt av en maskerad person. Informationen är hämtad från en av de krypterade telefonerna.

”Hahaha”, skriver en av personerna i ett meddelande kopplat till bilden.

Åklagarna menar att den maskerade personen är en 22-årig man som beskrivs ha en högt uppsatt position i nätverket. I förundersökningen beskriver polis med mycket god kännedom om de ingående personerna i nätverket hur den maskerade personen är just 22-åringen, och man hänvisar till mannens karakteristiska ögon som tydligt framgår trots maskeringen.

Bilden på den 17-årige rapparen återfinns också på den krypterade telefon som åklagarna menar har varit just 22-åringens. På liknande sätt arbetar åklagarna metodiskt sig fram genom åtalet – informationen på Encro-telefonerna och upplysningar som har inhämtats genom klassiskt polisarbete jämförs successivt med andra upplysningar för att binda de olika medlemmarna i nätverket till de olika telefonerna. Processen är långdragen och rättegången är planerad till hela 35 dagar.

På en annan bild håller en annan maskerad person en kniv mot halsen på den 17-årige rapparen som samtidigt blöder från näsan. Enligt åklagarna är denna maskerade person en av bröderna till Vårbynätverkets 32-årige ledare.

”Man ser klart och tydligt att det e min bror”, står det i en text som åklagarna menar skrevs av 32-åringen.

Huruvida tingsrätten till slut godtar bevisningen från Encro-telefonerna är ännu oklart. Södertörns tingsrätt – som är den domstol som har hand om målet trots att den fysiska platsen där processen primärt avhandlas är säkerhetssalen på Kungsholmen – har i ett tidigare besked slagit fast att man kommer att ”avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning” när det gäller just denna del av bevisningen.

– Vårt beslut innebär att åklagaren tillåts lägga fram materialet som bevisning i målet. Det blir sedan upp till tingsrätten att bedöma vilket värde bevisningen får, sade rådmannen Kian Amraée, en av de två juristdomarna i målet, i ett pressmeddelande.

Informationen från Encro-telefonerna är en betydande del i åklagarnas bevisning i det omfattande målet där de 30 personerna misstänks för bland annat synnerligen grovt vapenbrott, mordförsök, människorov och en sprängning. Åklagarnas sakframställan på tisdagen innebär att i detalj visa hur man har lyckats koppla de olika åtalade personerna till olika Encro-telefoner, som typiskt används av kriminella för att kommunicera säkert.

Kammaråklagare Anna Stråth, som är en av totalt tre representanter från åklagarsidan, berättade tidigare att förtroendet för krypteringen i de dyra telefonerna har varit stort från Vårbynätverkets sida.

– De kriminella har känt sig fullständigt trygga i kommunikationen på Encrochat, sade åklagaren Anna Stråth under öppningsanförandet under tisdagen, rättegångens första dag.

Men krypteringen knäcktes – och åklagarsidan fick tillgång till en enorm mängd information som kan kopplas till de olika åtalade personerna. Förundersökningens cirka 15.000 sidor visar också på omfattningen av utredarnas ansträngningar för att visa hur medlemmarna i Vårbynätverket har gjort sig skyldiga till en lång rad brott.

Händelsen med den 17-årige rapparen är en av många delar i det mycket omfattande målet som nu processas i tingsrätten. Men enligt polisens utredning har Vårbynätverket under lång tid haft flera stadsdelar under sin kontroll och bland annat satt skräck i allmänheten. Polis har tidigare bland annat uppgett att andra boende i ett av de påverkade områdena, Vårby gård, har valt att inte röra sig i centrum för sent på grund av nätverkets närvaro. Det finns också polisuppgifter på att näringsidkare i områden som har kontrollerats av nätverket har blivit pressade på pengar – och att allmänheten har uppfattat nätverket som ”en maffia”.

Samtliga åtalade nekar till brott.

Läs mer:

Den stora gängrättegången har inletts – 30 står åtalade

Unika gängåtalet avslöjar Stockholms undre värld

Rapparen Yasin åtalas misstänkt för stämpling till människorov