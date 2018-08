Mode, magi och pizza – fem snackisar från modeveckan

Foto: Rejvens återkomst, till vänster, tilldrog sig intresse under modeveckan. Smyckedesignern Maria Nilsdotter stod bakom en sagolik show. Och Stina Larsson, till höger, visade kroppspositivism.

1. Sagolik show

Onsdagskvällens visning i Eric Ericsonhallen innebar en rumslig förflyttning från veckans offentliga arena Grand Hôtel – men var framför allt en sinnlig förflyttning. Som tidigare säsonger vände sig smyckesdesignern Maria Nilsdotter till sagan för inspiration – denna gång till John Bauer. Och till ”I bergakungens sal”, Edvard Griegs mästerverk, som för kvällen tolkats av John Engelbert (Johnossi) och Mattias Franzén.

Känslan som infann sig när Nilsdotters silhuetter skred igenom den sakrala salen beskrivs bäst som gåshud. Magisk och sagolik show – hur smyckena egentligen såg ut får vi kolla in sedan.

2. Rejvens återkomst

Den som inte kommit över nedläggningen av Docklands (kontroversiell rejvklubb i Nacka som lades ner i början av 2000-talet) kan med fördel rota på vinden efter kartongen märkt ”90-talets partygarderob”. Blinkningar till rejv syntes bland annat hos Textilhögskolans Elin Holm och på ovannämnda Maria Nilsdotter, men framför allt hos designtrion bakom Rave Review som medverkade under Fashion Talents visning. Rejvlooken 2018 är självklart en uppdaterad – och i detta fall även återvunnen – variant, men omfamnar liksom tidigare excentriska plaggkombinationer, neonfärger och skrikiga prints.

3. Kroppspositivism

Metoorörelsens påverkan på modevärlden går så klart inte obemärkt förbi. Förutom en allmänt kaxig fuck off-attityd hos flera modeskapare, blåste en frisk fläkt av kroppspositivism över veckan. Bäst syntes denna avslappnade och kroppsomfamnade hållning hos Stina Larsson och Alice Jardesten, bägge kandidatstudenter från Textilhögskolan i Borås. Kroppar, som liksom plaggen de bar, tycktes säga: Så här är min kropp – take it or leave it.

Filippa K:s visning handlade bland annat om pizza. Lazoschmidl, i mitten och till höger, bjöd på en kavalkad av vågade män.

4. Vågade män och könlöst mode

Att merparten av veckans visningar officiellt riktade sig till en kvinnlig målgrupp hindrar inte att den genderbender-trend (vilken ”böjer på” förväntade könsroller) som bubblat ett tag i modevärlden, nu har slagit på bred front. Lazoschmidl, som gått i bräschen för genren länge, visade inte otippat på en kavalkad av män i paljettbodys, knytblusar och glittriga jumpsuits, medan Emelie Janrells män bar rosa sidenmorgonrockar och knähöga nylonstrumpor.

5. Bubblare: Modepizza

En modevecka är ju så mycket mer än mode. Människor, mingel, musik…mat. Och prat om mat. Som bekant pikas modemänniskor titt som tätt för sitt petande i maten. Huruvida det stämmer kan de lärda tvista om – myten var dock ej särskilt applicerbar på den gångna veckan. I alla fall inte hos Filippa K som bjöd på pizza under sin visning. Man kan väl säga att trängseln runt kartongerna var lika tät som kring den kommande kollektionen. Så var det i och för sig ingen simpel Vesuvio som bjöds, utan en variant med lite högre modegrad – löjromspizza.

