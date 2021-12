Mordrättegång avbruten igen – åtalad pekar ut sin yngre bror

Tre personer står åtalade för mordet på den 27-åring som hittades brutalt avrättad på Årstabron i september 2020. När rättegången inleddes i Södertörns tingsrätts säkerhetssal förra veckan fick den avbrytas då det uppstod tumult – både i och i utanför rättssalen.

Rättegången återupptogs efter att åtta personer gripits misstänkta för förberedelse till mord.

I går, på tisdagen, avbröts rättegången igen sedan den 30-åring som mot sitt nekande är misstänkt för att ha beställt mordet, plötsligt pekade ut sin yngre bror som den skyldige, något som podden ”Säkerhetssalen” var först med att rapportera om.

Brodern är också en av dem som sedan i förra veckan misstänks för förberedelse till mord efter tumultet under rättegången.

I förra veckan avbröts rättegången i Södertörns tingsrätt efter tumult. På tisdagen avbröts förhandlingarna återigen. Foto: Maja Suslin/TT

Det plötsliga utpekandet förändrar inte kammaråklagare Lisa dos Santos syn på vem som är de skyldiga – åtalet ligger fast:

– Jag tycker det är otroligt tråkig processföring att man så långt in i en rättegång kommer med den här typen av invändningar. De har haft alla möjligheter att komma med synpunkter under den tid som förundersökningen pågått, säger kammaråklagaren som anser att agerandet är ett sätt för advokaten att agera taktiskt i försvaret av sin klient.

Enligt henne finns det ingenting i förundersökningen som pekar mot 24-åringen, han har heller aldrig varit misstänkt. Att det framförs nu, flera dagar in i rättegången, ställer till problem eftersom rättegången nu måste pausas. Att den här typen av invändningar kommer så sent in i processen är dessvärre karakteristiskt för den här typen av gängrelaterade mål, konstaterar åklagaren.

– Min ambition är att kontrollera det som nu påstås så snart som möjligt. Det måste jag göra inom ramen för förundersökningen, det kan jag inte göra under en pågående rättegång. Men det är tråkigt att behöva ställa in, inte minst för de drabbade, säger Lisa dos Santos.

Enligt kammaråklagare Lisa dos Santos är agerandet ett sätt för advokaten att agera taktiskt i försvaret av sin klient. ”Jag kan inte göra någon annan bedömning”, säger hon. Foto: Claudio Bresciani/TT

30-åringens advokat Robin Söder anser inte att det är några nya uppgifter som han nu lyfter fram, även om invändningen är ny.

– Vi pekar på omständigheter som talar för att det lika gärna skulle kunna vara en annan person än min klient som använt telefonen med den krypterade appen, säger han.

Robin Söder förnekar att man medvetet skulle ha kommit med de här uppgifterna sent in i processen.

– Vi har gjort det så snart det stått klart för oss hur bevisningen ser ut. När vi läser noga ser vi att det till exempel finns mastuppkopplingar som visar att min klient inte kan ha använt den utpekade telefonen, säger han.

Men varför har inte din klient, som suttit häktad i flera månader pekat ut den alternative gärningsmannen tidigare?

– Det ska han få utveckla när han hörs, svarar Robin Söder.

Rätten ordförande, Daniel Eriksson, konstaterade under tisdagens förhandling att det är rimligt att åklagaren får tid på sig att överväga om utredningen behöver kompletteras.

Rättegången kommer att återupptas tidigast den 13 december.