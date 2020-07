Mordutredaren: ”Åka radiobil är det finaste som finns”

Rösten på polisradion lämnar inget tvivel. Situationen är akut.

Lars Bröms och hans kollega befinner sig bara några kvarter från Stureplan och trampar gasen i botten.

– När vi landar med vår radiobil utanför Sturecompagniet så kommer det ut en gäst som pratar engelska. ”There is a fucker inside with an M16”.

Det är tidigt på morgonen den 4 december 1994 och Lars Bröms befinner sig på platsen där det som senare kommer att kallas Stureplansmorden just har ägt rum.

Han har varit polis i tre år vid tillfället. Men hittills har han aldrig varit med om något som ens är i närheten av scenen han befinner sig i.

Lars Bröms och kollegan är på plats som polispatrull nummer två vid ingången till nattklubben Sturecompagniet. De går mot entrén och försöker förbereda sig på att möta en gärningsman med automatvapen inne i lokalerna.

– Då är jag riktigt rädd, kan jag säga. Men vi drar våra vapen och bara går in, säger Lars Bröms om händelsen för mer än 25 år sedan.

Människor samlas utanför stockholmskrogen Sturecompagniet efter skottdramat som krävde fyra människors liv 1994. Foto: Pawel Flato/SvD/TT

Det blir aldrig någon våldsam konfrontation med skottlossning. Lars Bröms och hans kollegor behöver inte avlossa sina tjänstevapen. Gärningsmännen har redan lämnat platsen.

– Det vi gör initialt var ju då bara att rädda liv. Vi lastar vår radiobil med fyra skjutna och kör dem direkt till Karolinska sjukhuset, säger han.

Under den stressiga färden till sjukhuset hör Lars Bröms de skadade tala sinsemellan om personerna som sköt mot entrén till Sturecompagniet. Plötsligt står det klart att det måste vara de personerna som han och kollegan tidigare under kvällen hade fått avvisa från platsen. Anledningen var ett tidigare bråk mellan männen och entrévakterna.

Som av en slump hade Lars Bröms och kollegan lyckats få fram identiteten på de misstänkta mördarna på mindre än en timme. Efter lite letande kunde de hitta den lapp som de hade noterat namnen på de bråkande gästerna på.

Några dygn senare kunde de misstänkta personerna gripas.

Stureplansmorden skulle senare visa sig ha krävt fyra människoliv. Ett 20-tal personer skottskadades.

– Efteråt kände man att grejar man det här, då är man rustad för framtiden. Det var lite grann ett elddop, säger Lars Bröms.

Vi befinner oss i hjärtat av polishuset på Kungsholmen. Ett långt konferensbord är omgärdat av ett 15-tal svarta kontorsstolar som ser ut att vara hämtade från ett rymdskepp i någon science fiction-serie. Runt om i rummet är stora tv-skärmar uppställda.

Detta är Silvervargarnas tillhåll.

– Det går så magiskt bra. Det har verkligen varit en dröm. De är ju mina gamla idoler, säger Lars Bröms lyriskt om sina medarbetare.

Djupt inne i polishuset på Kungsholmen finns grupperna som utreder grova brott. Här finns också Silvervargarnas lokaler. Foto: Alexander Mahmoud

Gruppen heter formellt Grova brott 4, men går under namnet Silvervargarna efter en rolig felsägning av en kollega. Lars Bröms är gruppchef och har sedan januari 2019 haft 20 stycken pensionerade poliser till sin hjälp som en extra resurs för att utreda grova brott på deltid. Gruppen består också av fyra ordinarie heltidsanställda poliser, en förundersökningsledare och en person som sköter administrativa uppgifter.

Silvervargarna har hunnit tröska igenom 120 ärenden som rör mord, mordförsök, våldtäkter och andra grova brott. 30 har gått till åtal. Framgångarna hänger ihop med den erfarenhet som utredarna sitter på, menar Lars Bröms.

– Själva hantverket, det sitter ju kvar. En duktig utredare blir du ju inte på ett halvår, säger han.

Även Lars Bröms har själv befunnit sig mitt i de stora händelsernas centrum gång på gång. Parallellt med sitt arbete som gruppchef för Grova brott 4 har han också ansvaret för att samordna arbetet för Stockholms DVI-team. Förkortningen står för disaster victim identification, och hans uppdrag är att koordinera identifieringen av dödsoffer vid katastrofsituationer.

Under tsunamikatastrofen den 26 december 2004 skickades han till Thailand för att hjälpa till med identifieringsarbetet av omkomna svenskar.

En bil har sköljts upp på taket till receptionen på Fritidsresors hotellkomplex i Khao Lak i samband med tsunamikatastrofen 2004. Foto: Åsa Sjöström/TT

Kontrasterna på platsen var häpnadsväckande. Området såg ut som ett paradis med vackra stränder och storslagen natur – men de hundratals svenska dödsoffren innebar en stor mental ansträngning.

– Vi bodde i himlen och jobbade i helvetet, säger Lars Bröms och berättar att anhöriga hela tiden sökte upp honom för att få hjälp.

Redan när han hade varit polis i ett fåtal år inträffade en händelse som har satt spår. Av en slump råkade då han befinna sig på kryssningsfartyget Silja Europa när fartyget tog emot ett nödanrop från Estonia den 28 september 1994. Med sig på kryssningen hade han sin höggravida fru när fartyget fick uppdraget att leda räddningsinsatsen på platsen. Hemska bilder har etsat sig fast Lars Bröms minne.

– Jag tror vi låg 24 timmar över olycksplatsen. Problemet med Silja Europa är att det sitter panoramafönster överallt. Så man såg ju en massa. Det var ganska tufft. Min fru var i åttonde månaden och jag trodde att hon skulle föda, säger han.

Terrordådet på Drottninggatan är en annan händelse där Lars Bröms har fått ta ett stort ansvar – och där han har haft nytta av sina tidigare erfarenheter. Hans arbete som DVI-koordinator innebar att han fick uppdraget att leda arbetet med identifieringen av offren efter händelsen den 7 april 2017.

När offren vid katastrofer ska identifieras används protokoll och metoder som är internationellt enhetliga. Foto: Alexander Mahmoud

I en situation som genom det brutala våldet chockade stora delar av Sverige är det enligt Lars Bröms viktigt att man som utredare kan hålla huvudet kallt. Man måste metodiskt gå igenom den tekniska undersökningen för att utredningen och identifieringen av offren ska bli så bra som möjligt, säger han.

– Man jobbar sig sakta men säkert framåt. Det handlar om att de anhöriga ska få besked om vad som har hänt.

Efter många år med att ta ansvar för krävande situationer har Lars Bröms ett gott råd till sina yngre kolleger som nyligen har börjat arbeta i yrket.

– Jag brukar säga till nya poliser att de inte ska ha så bråttom. Många verkar vilja lämna radiobilen, men jag menar att den erfarenheten är viktig. Att åka radiobil är det finaste som finns, säger han.