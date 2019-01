Närakuterna i Region Stockholm har gjort det möjligt för de vanliga akutsjukhusen att ägna sig mer koncentrerat åt de patienter som har behov av de resurser som bara finns på akutsjukhusen, enligt Anna Färg Hagansbo, verksamhetschef för närakutverksamheten i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

I januari 2018 infördes förändringar i landstingets struktur för akut vård. Stockholm har nu nio närakuter med uppdraget ”att tillhandahålla vård för personer i alla åldrar med akuta vårdbehov, som inte är i behov av akutsjukhusets resurser och kompetens och vars vård inte kan anstå”. Syftet med reformen är bland annat att öka tillgängligheten och göra det enklare för medborgarna att söka och få rätt vård i rätt vårdform.

Enligt Anna Färg Hagansbo har avlastningen på de stora akutsjukhusen varit påtaglig: Under förra året minskade patientantalet på de vanliga akutmottagningarna med cirka 60.000 personer, motsvarande 12 procent.

– De har fått vård på närakuterna i stället. Det vi ville skulle hända har hänt, säger hon.

Den 4 april 2018 infördes ett så kallat hänvisningsstöd, som är ett verktyg för att hänvisa sökande till rätt vårdform. Införandet av hänvisningsstödet har varit en viktig faktor för vården att ge sökande rätt information om var man får den bästa vården utifrån sina symtom och behov, enligt Anna Färg Hagansbo.

– Min uppfattning är att hänvisningsstödet är bland det bästa som har hänt, för att öka tillgängligheten och göra det enklare att göra rätt från början, säger hon.

Anna Färg Hagansbo är verksamhetschef för närakutverksamheten i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Foto: Johan Adelgren

De problem som ändå kan uppstå när patienter kan behöva skickas från närakuten till akutsjukhusen, eller tvärtom, är svåra att komma ifrån, menar Anna Färg Hagansbo vidare.

– När man kommer in så kan det bli en annan bedömning än man fick över telefon. När man har patienten framför sig så kan man ju se, man kan känna och klämma, och då kan det bli en annan bedömning, säger hon.

Hon lägger till att det samtidigt har gått snabbt att få allmänheten att använda sig av stödet.

Introduktionen av närakuterna i Stockholm har dock inte skett utan friktion. DN rapporterade den 17 januari i år om Handens närakut där skyddsombudet Jörgen Ekström larmade om en ”ohållbar arbetssituation” till följd av för låg bemanning i förhållande till tillströmningen av patienter. Skyddsombudet beskrev hur fyra läkare – två med ett tidigt pass och två med ett sent pass – ibland tillsammans hade över hundra patienter att hantera per dag.

– Vi är rädda för att inte hinna med. Sista tiden har det varit en väldigt hög arbetsbelastning och vi tar emot ett väldigt stort antal vårdsökande som överstiger våra resurser, sade Jörgen Ekström och hänvisade till att läkarna var pressade och att det därför finns risk för felbehandling av patienter.

Anna Färg Hagansbo berättar att hon tar allvarligt på varningen från skyddsombudet, men lägger till att under den aktuella tidsperioden då det enligt Jörgen Ekström ibland ska ha varit ett hundratal patienter per dag i genomsnitt har varit 81. Snittet har enligt Anna Färg Hagansbo därmed varit lägre än det antal patienter per dag – 82 patienter dagligen – som bemanningen av närakuten har dimensionerats efter.

Den höga belastningen vissa dagar kan förklaras av att patienttillströmningen kan ha varit ojämn och att det därför kan ha varit längre köer vissa dagar eller delar av dagar.

– Dels kan belastningen variera över dagen, dels över året. Som nu, till exempel, är det många som ramlar och slår sig när det är halt ute. Vi har valt att bemanna för en så normal belastning som möjligt. Men i extrema situationer så bemannar vi upp, säger Anna Färg Hagansbo.

Hon lyfter också fram att situationen på närakuten i Handen kommer att bli bättre i och med flytten till nya lokaler under våren.

– De nuvarande lokalerna är delvis för små. Då blir det trångt i väntrummen. Vi kommer att flytta till nya, dubbelt så stora lokaler i mars. Det blir en väldigt stor förbättring, hoppas jag, säger hon.

