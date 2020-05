Nattsvart för näringslivet i Stockholm

Coronakrisen har på kort tid orsakat stora och allvarliga ekonomiska konsekvenser och barometern störtdök under det första kvartalet i år. Nedgången är den i särklass största som någonsin har uppmätts och Stockholmsbarometern befinner sig nu på en nivå som är markant lägre än den nivå som förelåg under både den globala finanskrisen 2009 och den europeiska skuldsättningskrisen 2011–2013.

Stockholms näringsliv är nu i ett mycket dåligt ekonomiskt läge. Det är särskilt tydligt i Stockholms mer centrala delar.

På grund av den sociala distanseringen genomlever många företag en ökenvandring som få vet slutet på. Många verksamheter har tvärnitat med historiskt stora varsel och massiva korttidspermitteringar som följd.

Stockholms näringsliv kännetecknas av en stark tjänstesektor, med många globala företag som har en tydlig internationell profil, samt en hög täthet av många företag och människor på liten yta. Det är egenskaper som coronakrisen nu slår mot genom krav på social distansering och massiva reserestriktioner.

Coronakrisen ekonomiska följdverkningar – minskad rörelse och minskad ekonomisk aktivitet – har varit särskilt tydliga i urbana globala miljöer. Vid en jämförelse mellan landets olika regioner är det i Stockholmsregionen som konjunkturen försvagas allra mest under första kvartalet 2020, följt av Västsverige och Sydsverige.

I princip alla näringsgrenar inom handeln backar till extremt låga nivåer. Stockholms tjänstesektor har drabbats mycket hårt av coronakrisen och inom den är det hotell- och restaurangbranschen som backade allra mest under första kvartalet. Från ett starkt läge under föregående kvartal så var företagen i branschen i fritt fall under det första kvartalet 2020.

”Nedgången i ekonomin blir inte kort och den kommer inte att gå över av sig själv”, säger Stefan Westerberg, chefsekonom vid Stockholms handelskammare. Foto: Linnéa Carlsson

Sammantaget är den direkta effekten av inreseförbud, karantänsåtgärder och förhindrande av folksamlingar brutal för stora delar av tjänstesektorn. Antalet avgångar från Sveriges tre största flygplatser gick alla ned med mer än 85 procent under mars månad.

Stockholm beräknas bära över en tredjedel av den uteblivna turismkonsumtionen, drygt 13 miljarder kronor från den 15 mars fram till midsommar. En av Sveriges största exportnäringar befinner sig därmed just nu i en kris som är omöjlig att förutse längden på.

Företag med uppdragsverksamhet, som är den enskilt största delnäringen i termer av sysselsatta i Stockholm, föll kraftigt. Den mycket svaga konjunkturen inom denna näring bidrar till det överlag mycket dystra läget i Stockholmsekonomin.

Stockholms tillverkningsindustri följde strömmen och backade till ett läge som är mycket svagare än normalt. Det senaste kvartalets utveckling visar att Sveriges exportberoende tillverkningsindustri drabbas hårt av att stora delar av världsekonomin har slutit sig.

Stockholms byggföretag har däremot hittills klarat sig bra och livsmedelshandeln går fortsatt starkt. Livsmedelsföretagen anser att läget är mycket bättre än normalt.

Under det första kvartalet 2020 rasade också anställningstrycket bland Stockholms företag. 89 procent av företagen inom hotell- och restaurangbranschen uppger att de har dragit ned på antalet anställda, som en direkt följd av den simultana efterfråge- och utbudskris som coronakrisen inneburit.

Betydligt fler företag minskade sin personalstyrka än ökade den med nyanställningar. Vad gäller bedömningar och förväntningar om framtiden så finns också där påfallande negativa signaler.

Under den senaste tiden har rekordnoteringar också uppmätts i antal konkurser, som är särskilt påtagliga inom hotell- och restaurangnäringen.

De senaste tio åren har Stockholm svarat för cirka 40 procent av Sveriges totala tillväxt och skapat hälften av alla nya jobb i Sverige. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och har stor betydelse för Sveriges välstånd.

Hur tror du att det kommer att se ut under det andra kvartalet 2020?

– Det finns en viss risk att det blir en ännu sämre utveckling. Nedgången i ekonomin blir inte kort och den kommer inte att gå över av sig själv. Det kommer att krävas enormt mycket politiskt fokus för att vända det här, säger Stefan Westerberg.

Han menar att regeringens insatser hittills har varit bra.

– Men vi tror att det behövs mer. Större likviditetsstöd och en snabbare utbetalning av omställningsstödet. Det behöver också förlängas, annars kommer många företag att gå omkull och viktig infrastruktur för jobb och tillväxt slås sönder. Det är ett skräckscenario.

På onsdagen lanserade Handelskammaren Omstartskommissionen, som ska komma med förslag på hur Sverige kan börja fungera igen efter pandemin.

– Vi har ett antal flaskhalsar i Stockholm: en dåligt fungerande bostadsmarknad med höga trösklar och bristande rörlighet, brister i infrastrukturen och brister på arbetsmarknaden. Vi riskerar nu att få en situation där väldigt många människor fryser fast i arbetslöshet, säger Stefan Westerberg.

