Nils Öhman: Jag har sett fantastiska saker i mörkret

Det är den sista av årets 100 mörkaste dagar. Vi är ute ur den mörka tunnel från 9 november till 2 februari då solen aldrig når högre än 16 grader över horisonten.

Den här gången har jag klarat passagen bättre än på många år. I stället för att sky mörkret har jag ibland före soluppgången och ibland efter solnedgången gett mig ut på Stockholms gator. För att ha ett mål för alla dessa mörka vandringar har jag letat efter något att knäppa ett mörkt kort av.

En kväll när jag stod på Skeppsbron i mörkret väl påpälsad såg jag en häger ljudlöst landa just nedanför. Den kom som från ingenstans och såg ut som den ägde sin brygga.

En annan kväll: en samling skrattande ungdomar med mobilupplysta ansikten som halkade omkring på Skinnarviksberget i ett stilla snöfall. Jag såg ett tiotal barn som samlats under strålkastarna i Rålambshovsparkens Amfiteater. En jätteflock med skränande skrattmåsar i Strömmen nedanför statsministerresidenset. Och under en vandring över fullmånebelysta Gärdet med knastrande fruset gräs under fötterna såg jag att alla jag mötte gick med hund.

Och så mörkret mitt i stadens hjärta: Det svarta obelysta gjutjärnstornet mitt på den folktomma holmen. Gråbrödernas Riddarholmskyrka som med sin månghundraåriga historia och sina kungagravar suger åt sig det lilla ljus som finns runt omkring den.

Också i mörkret finns det saker att se om man letar en timme eller två.

Nils Öhman är debattredaktör och har nu slutfört projektet ”100 mörka bilder”.