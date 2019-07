Nu får mödrar med hiv gratis mjölkersättning

Folkhälsomyndigheten bedömer att det fortfarande finns en liten risk för att hiv kan smitta via modersmjölk, av den anledningen får kvinnor som drabbats av viruset inte amma sina barn då det finns en smittorisk.

Nu kommer kvinnor i Region Stockholm, som lever med hiv, kunna ta emot gratis modersmjölksersättning. Det är något som regionen hittills är ensam i landet om att erbjuda.

För många andra regioner har frågan om gratis modersmjölksersättning inte diskuterats då det berör en liten grupp personer, men i Stockholm har man gjort en annan bedömning.

Smittskyddsläkaren Per Follin säger till Sveriges radio att man ska se beslutet som en åtgärd mot smittspridning. I Stockholm är det runt ett trettiotal kvinnor per år som det kan bli aktuellt för, och enligt Per Follin ligger kostnaden på omkring 6000 kronor per kvinna, enligt honom en förhållandevis liten summa till stor vinst för patienten.

