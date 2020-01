Nu kan det långdragna bråket om Stureplan vara över

Debatten kring den komplicerade och jättelika renoveringen av Sturekvarteret nådde stormstyrka 2017. Då initierade restaurangnestorn PG Nilsson en framgångsrik pr-kampanj för att stoppa stureplanerna som han menade hotade verksamheten i kvarteren. Närmare 10.000 personer skrev på ett förtryckt protestmejl till stadsbyggnadskontoret och lokala kändisar som Lena Endre och Petter röt ifrån.

Grälet nådde nya nivåer när PG Nilsson JO-anmälde staden för att ha gömt undan tusentals protestbrev. Fastighetsbolaget Adia kontrade med en undersökning som visade att bara var fjärde stockholmare var emot planerna och att hälften inte ens kände till dem. PG Nilsson svarade med en SIFO-undersökning som visade på motsatsen.

Sedan 1950-talet har Stockholms innerstad varit ett pågående projekt, och redan då väckte frågan starka känslor till följd av en brutal syn på stadsutveckling enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Jag tror att det har varit mycket laddat då det tidigare presenterats en stor omdaning av en central del i Stockholms innerstad. Den typen av rivningsdiskussioner har stockholmarna fått nog av. Det pågick från 50- till 70-talet och även om man själv inte var med så har man hört talas om och vill undvika detta, säger han.

Trots all den beska kritiken tas det slutgiltiga beslutet om projektets framtid i kommunfullmäktige på måndag.

Humlegårdsgatan länkas samman med kvarteret genom en passage. Foto: JH/AIX Arkitekter

I fjol beslutades det att rivningarna i kvarteret vid Stureplan inte blir så omfattande som tidigare planerat. Byggnaderna ska i stället rekonstrueras så långt som möjligt till sitt ursprungliga skick.

I skissen av ombyggnationen finns bland annat en ny entré till Sturekvarteret samt ett hotell mot Humlegårdsgatan och 80 nya hyresrätter mot Grev Turegatan. I planarbetet, som har pågått under lång tid, är tanken att öppna upp Stockholm och att Sturekvarteret tillgängliggörs på ett bättre vis.

– Under bearbetningen har man fått bort en hel del rivningar som har skapat mycket känslor. Många som har varit oroliga känner att projektet har tagit rätt riktning nu. Den springande punkten har tidigare varit att man går in och river gamla byggnader. Men vi har inte fått många protester att tala om sedan vi presenterat det slutgiltiga förslaget, säger Joakim Larsson.

Flera unika verksamheter som Sturebadet har velat få ett löfte om att kunna fortsätta hålla öppet för stadens invånare under genomförandetiden. I det ursprungliga förslaget skulle man riva Bångska palatsets flyglar och ändra stora delar av Sturekvarteret, vilket också riskerade näringslivets förutsättningar. Stadsbyggnadskontoret fick då i uppdrag att ta större kulturhistorisk hänsyn.

Foto: Beatrice Lundborg

Förslagen har nu bearbetats, den största problematiken har varit oron bland aktörer som riskerade att behöva stänga sina verksamheter. Joakim Larsson liknar arbetet vid ett pussel och berättar att flera verksamheter flyttas tillfälligt.

– Nu upplever vi att aktörerna känner att man har kunnat tillmötesgå dem med den logistik som krävs. En annan punkt har varit parkeringshuset som några vill att vi ska bevara, men parkeringshuset som ligger på Grev Turegatan är en stor del som vi fortfarande måste riva och ersätta.

Joakim Larsson poängterar vikten av att vara restriktiv vid förändringen av befintliga miljöer. Stadsutvecklingsprojektet påbörjades 2014 och har tagit lång tid till följd av dialogen med oroliga stockholmare.

– Det här kommer att bli ett exempel på hur man kan utveckla Stockholm med en stor respekt för kulturmiljön. Att vi behöver utveckla det här kvarteret är det däremot absolut ingen tvekan om.

Grev Turegatan blir gågata. Foto: JH/AIX Arkitekter

Bygget förväntas vara färdigt omkring 2028. Fram till dess återstår en lösning på hur tunnelbanan ska kunna få en ingång via Marmorhallarna, men slutresultatet förväntas återställa det som tidigare ombyggnationer misslyckats med.

– Det har varit ett gytter av påbyggnader och tillägg under många år. Under 80-talet gjorde man stora ombyggnationer som inte håller måttet. Man har nu möjlighet att göra ett omtag av det som gjordes under 80-talet och även få fler bostäder i projektet, säger Joakim Larsson.

På måndag tas beslutet i kommunfullmäktige och Joakim Larsson (M) uppger att Sverigedemokraterna har reserverat sig mot det. För övrigt råder politisk samstämmighet.

