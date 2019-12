Nu sätts hundar in för att bekämpa råttorna i Stockholm

Hittills i år har saneringsbolaget fått in cirka 6.600 råttanmälningar i Stockholm, vilket är nära 1.000 fler än under hela förra året. Problemen ökar markant under årets kalla månader när råttorna söker sig till hus och källare för att hitta värme, vatten och föda.

– De senaste åren har det exploderat. Vi vet inte hur många fler råttor det handlar om, men anmälningarna bara fortsätter att öka, säger Andreas Olsson, operativ driftchef på Nomor.

Ökningen beror bland annat på att flera hälsofarliga bekämpningsmedel förbjudits de senaste åren. I veckan stoppade Kemikalieinspektionen det sista musmedlet som gått att köpa i handeln för privatpersoner. Myndigheten tvingades akut dra i nödbromsen efter larm från veterinärer om att ett stort antal katter dött efter att ha förgiftats av musmedel med alfakloros. Medlet får nu bara användas av professionella skadebekämpare och under strikt övervakning och kontroll.

– Det är bra att man får bort farliga gifter, men risken är att vi får en stor ökning av råttor de kommande åren. Ett annat problem är klimatförändringarna, om det blir varmare och mer gynnsamma förhållanden kan de lägga en extra kull, och då blir det fler råttor, säger Andreas Olsson.

I våras använde företaget för första gången sökhundar för att spåra råttor. Resultatet var så överraskande positivt att hundar nu används allt oftare vid särskilt svåra spårningsfall. Hittills i år har råttsökhundar utnyttjats vid ett tjugotal gånger i Stockholm.

– Deras luktsinne är helt fantastiskt, det är helt otroligt. Vi har många digitala hjälpmedel men hundarna är mycket snabbare på att spåra djuren. De är ett mycket bra komplement och används för leta upp boplatser och visa var råttorna tar sig in i lokalerna, så att vi sedan kan sätta ut fällor, säger Andreas Olsson.

I höstas anlitades råttsökhunden Clara för att hitta ett misstänkt bo i en inredningsbutik i Stockholm. På en kvart lyckades hunden nosa upp råttan som skadedjursexperterna i tre månader försökt att lokalisera, med både slagfällor och kameror.

– Det handlar ofta om att hitta den sista smarta individen eller ett råttbo. Råttorna är både väldigt rädda och väldigt smarta. Vi ser ibland på film hur de sicksackar mellan fällor, då krävs det en hund med bra nos för möss och råttor att spåra dem, säger Peter Bergqvist.

Många av hundarna vill gärna äta bytet också, men får i stället ett mjukisdjur att leka med efter förrättat verk. Ofta har man använt bekämpningsmedel som gör att elimineringen av råttorna måste skötas av teknikerna.

Sökhundar används sedan några år tillbaka även framgångsrikt för att bekämpa vägglöss. Hundarna tränas mot olika doftprofiler och utbildas normalt sett för olika djur och ändamål. Skadedjursexperterna tror att hundar kommer att användas allt mer i framtiden för råttbekämpning.

– Hundarna är helt klart ett jättefint hjälpmedel. Man kan spara både tid och pengar på att ta in råttsökhundar tidigare. Drygt 80 procent av råttproblemen kan vi lösa själva. Men i många fall måste vi jobba hund och människa tillsammans. I vissa miljöer med stora ytor går det mycket fortare att ta in hunden, säger Peter Bergqvist.

