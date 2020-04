Nu ska personalen i Stockholms äldrevård coronatesta sig själva

Charlotte Ivarsson, distriktssköterska, och Anna Blum Lannerup, assisterande provtagare som är tjänstledig på deltid från sitt arbete som kundansvarig på Skanska för att hjälpa till under coronakrisen, packar in ett gäng provtagningskit i en bil. De dubbelkollar att all skyddsutrustning är med och så ger de sig i väg. Den mobila testenheten består av totalt nio bilar som åker runt sju dagar i veckan, två av dem levererar och hämtar tester, övriga är bemannade med personal som står för provtagningen.

På ”att göra listan” i dag: ta coronaprover på ett antal särskilda boenden för äldre i Västerort. Från och med nu kommer även testerna av personalen på boendena att dra igång i full skala.

Fokus ligger på den personal som är hemma och sjukskrivna – och som känt milda symptom under mer än 24 timmar. Efter att deras respektive chef godkänt och beställt testet kommer de nu få chansen att göra testet på sig själva. Provtagningskiten levereras hem till dörren och plockas sedan upp på samma plats. Resultat kommer dagen därpå.

Charlotte Ivarsson och Anna Blum Lannerup, som arbetar i regionens mobila provtagningsenhet, vet att efterfrågan är hög. Sedan dagarna innan påsk har de åkt ut till de särskilda boendena och testat de äldre, överallt har personalen efterfrågat möjligheten att själva testas.

– Det var ett självklart val för oss att prioritera personalen inom äldrevården nu när laboratorierna har fått kapacitet och utrustning för att genomföra såväl testerna som analyserna, säger finansregionrådet Irène Svenonius (M).

Från och med den här veckan man att kunna göra mellan 5.000 och 6.000 analyser om dagen – att jämföra med de 5.000 analyser man gjort per vecka tidigare.

För att få göra testet krävs att man uppfyllt vissa kriterier. Man ska under mer än 24 timmar haft hosta, snuva eller halsont, men mindre än 38,0 graders feber. Man ska må så pass bra att man i vanliga fall skulle ha gått till jobbet. En chef ska också ha godkänt och beställt testet.

Syftet är att få tillbaka personal som inte smittats med covid-19 så snart som möjligt. Oavsett provresultatet gäller fortsatt att medarbetaren inte börjar jobba igen förrän den känner sig helt frisk. För den som haft påvisad covid-19 gäller minst två symptomfria dygn.

– Det är ett effektivt sätt att göra många tester. Dels går det fort, dels krävs det ingen skyddsutrustning eftersom sjukvårds- och omsorgspersonalen gör testerna på sig själva, konstaterar Mikael Ebenholtz, administrativ chef på Stockholms läns sjukvårdsområde för den mobila provtagningsenheten.

För Stockholm stad, som ansvarar för de kommunala äldreboendena, är den utökande kapaciteten ”efterlängtad”.

– Vi behöver all tillgänglig personal och förstår den oro många kan känna över att själva vara smittade eller smittbärare. Nu får vi också en mycket bättre bild av läget bland personalen, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm (M).

Här finns i dag konstaterad smitta på hälften av de 100 särskilda boenden som finns för äldre. Totalt är 300 av de runt 5.000 boende smittade. Inom den kommunala äldreomsorgen arbetar totalt drygt 8.500 personer, den nuvarande sjukfrånvaron ligger på någonstans runt 15 procent. Medarbetare i såväl kommunal som privat driven verksamhet kommer att testas. I nuläget kan regionen leverera 300 självprovtagningar per dygn.

Vinsten med att göra testerna är inte bara att så snart som möjligt få tillbaka personal i arbete – det handlar också om att på längre sikt bidra till forskningen för att förstå viruset och dess smittvägar.

– Mycket värdefullt, säger Iréne Svenonius som också vill understryka att det samarbete kommunerna och regionen haft i den här frågan under den senaste månaden varit ”mycket god”:

– Vi har sett att i svåra krislägen prövas vår förmåga att samverka. Min bild är att vi löpande lyckas riva gränser och lyckats hjälpa varandra för att få det här att fungera på bästa sätt, säger hon.

Staden och regionen har samverkat på flera plan. Ett annat exempel är att kommunen nu utökar antalet platser inom korttidsvården, nu när allt fler äldre skrivs ut från sjukhusen, men är ofta för svaga för att återvända till sina ordinarie boende.

Stockholm stad kommer att öppna upp för drygt 100 vårdplatser i Fristads före detta servicehus i Bromsten samt 79 vårdplatser på Edö vård- och omsorgsboende i Farsta. Regionen kommer att stå för personalen.

– Att de äldre har någonstans att ta vägen frigör kapacitet på våra sjukhus, vilket skapar robusthet för sjukvården i hela regionen, säger Iréne Svenonius.