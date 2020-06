Nu ska stockholmare över 70 få säga sitt om coronan

3.700 personer får enkäten, som innehåller frågor om hur de mår, både psykiskt och fysiskt, hur de hanterat rekommendationen om social distansering och hur de upplever att deras möjligheter till social delaktighet har påverkats. Här finns också frågor om hur de uppsöker vård och omsorg, och om de rör sig mer eller mindre ute i samhället.

Bettina Meinow är en av de som ligger bakom enkätundersökningen.

– Ingen var beredd på vad som skulle hända när pandemin kom. Vi hoppas att insikterna från den här studien ska kunna göra att vi kan förbereda oss bättre i framtiden. Det kan gälla saker som hur många som annars klarar sig själva, men nu skulle ha behövt hjälp att handla, eller hur många som behövt stöd på andra sätt, säger hon.

Studien riktar sig till äldre i hela Stockholms stad och på webben finns den också översatt till engelska, arabiska, den kurdiska dialekten kurmanji, persiska, somaliska och turkiska som är de vanligast förekommande språken utöver svenska i Stockholm.

– Om man har fått enkäten ska man inte tänka att ”lilla jag spelar ingen roll”. Personer över 70 är en mycket heterogen grupp vad gäller hälsa, livsvillkor och preferenser. Därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt, det är bara då vi kan få en rättvis bild av hur det ser ut, säger Bettina Meinow.

Analyser av enkäten görs under hösten och projektet beräknas vara avslutat och kunna redovisas vid årsskiftet.

Samtidigt ringer Äldrecentrum 1.400 äldre personer på Kungsholmen för att undersöka hur de upplever coronarestriktionerna. Många av dem uppger att det är svårt att inte kunna umgås med sina anhöriga, men många är också glada över att äntligen få sina röster hörda.

Hittills har hälften av deltagarna, cirka 750 stycken, intervjuats via telefon om hur deras vardag har förändrats under pandemins första månader i Sverige. Av dem man har hunnit ringa är majoriteten väldigt entusiastiska till att vara med i studien.

– De blir väldigt glada av att någon ringer och frågar hur de mår, vilket i sin tur gör oss glada. Det är så många som känner sig extra ensamma, säger Pia Lundgren, sjuksköterska och datainsamlare på SNAC-K, som studien på Kungsholmen heter.

SNAC – The Swedish National study on Aging and Care – inleddes 2001 på initiativ av Socialstyrelsen i fyra områden i landet, varav Kungsholmen är ett. Studien går ut på att göra individbaserade datainsamlingar kring åldrandet och äldreomsorgssystemet.

