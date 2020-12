Nu skalas koldioxidinfångningen i Värtaverket upp

Vi träffar forskningschefen i en blå container på Värtaverket i Hjorthagen där man under ett år har avskiljt koldioxid ur kraftvärmeverkets rökgaser. Fabian Levihn visar hur rökgasen först leds in i en kompressor och komprimeras under tryck.

Sedan förs den in i nästa behållare packad med ett stålfilter. Där får den sällskap av vatten blandat med kaliumkarbonat, ett salt som tillsammans med koldioxid blir kaliumbikarbonat, industrins eget bakpulver.

Kaliumbikarbonatet leds därefter in i nästa behållare som håller 105 grader.

– Det är precis som när du bakar bröd. Vad som gör brödet fluffigt är att bakpulvret släpper ifrån sig koldioxid. Kaliumbikarbonatet ger oss en ren ström med koldioxid, säger Fabian Levihn, som även deltidsforskar i industriell ekonomi och organisation på KTH.

Forskningschef Fabian Levihn förklarar hur man avskiljer koldioxiden ur rökgasen från Värtaverkets utsläpp. Foto: Magnus Hallgren

Koldioxiden ska sedan omvandlas till vätska för att ta mindre plats och skeppas från Värtahamnen till Norge för slutdeponi. Likt en sodastream ska koldioxiden pumpas ned i porösa berglager flera tusen meter under Nordsjöns botten. Men än så länge släpps den infångade koldioxiden ut igen i Värtaverkets skorstenar.

– Vi har bevisat att processen fungerar. Vi kan avskilja 90 procent av koldioxiden och har nu bara 2-3 procent i energiförlust eftersom vi tar tillvara på spillvärmen från själva processen. Då är det en bra affär, säger Fabian Levihn.

Forskningsanläggningen byggs nu ut i hopp om att effektivisera processen ett snäpp till. Dessutom ska den kunna testas på andra utsläpp från pappersverk, avfallsverk eller industrier med fossila utsläpp.

Stockholm Exergi hoppas att en fullskalig anläggning ska vara i drift 2025. På kontorets konferensbord ligger skisser som ska på samråd för miljöprövning. De visar en anläggning med tre stycken sextiofem meter höga kolonner precis intill kraftvärmeverket i Hjorthagen.

– Det vi gör är världsunikt. Vi tar bort 90 procent av koldioxiden och skapar en kolsänka på 800.000 ton. Inrikesflygets utsläpp före corona var 500.000 ton, så vi kan motverka väsentligt mer än hela inrikesflyget.

Bild 1 av 3 Steg 1. Rökgaserna från Värtaverket som innehåller 18 procent koldioxid leds in och komprimeras i en kompressor på sju bar. Foto: Magnus Hallgren Bild 2 av 3 Steg 2. När rökgasens koldioxid och vatten blandat med kaliumkarbonat filtreras genom ett packmaterial i rostfritt stål bildas kaliumbikarbonat, industrins eget bakpulver. Foto: Magnus Hallgren Bild 3 av 3 Steg 3. Kaliumbikarbonatet förs in i nästa behållare där temperaturen ångas upp till 105 grader. Precis som när man bakar bröd släpper industrins eget bakpulver ifrån sig koldioxiden som kommer ut som en ren ström. Foto: Magnus Hallgren Bildspel

Värtaverket har länge varit Stockholms största klimatbov men förra hösten stoppades den sista kolbiten i pannan i det gamla kraftvärmeverket som fick klappa igen, i det nya eldas bara biobränsle.

Därför klassas Värtaverkets utsläpp som koldioxidneutrala. Koldioxiden i biomassa ingår i det naturliga kretsloppet och ökar inte koldioxidhalten i atmosfären som fossila bränslen gör. Tvärtom ger den negativa utsläpp om den fångas in och begravs i kolsänkor i havet.

Trots att tekniken är under utveckling ser Stockholm Exergi den redan som en högoktanig kommersiell vara. Negativa utsläpp är en förutsättning i alla globala scenarior för att klara Parisavtalets klimatmål.

– Vi ser det som en affärsidé, många bolag är på sikt villiga att betala för att få bort sina utsläpp. Bill Gates har offentligt sagt att han vill köpa sex miljoner ton negativa utsläpp per år för att kompensera för Microsofts alla historiska utsläpp. Vi har kontakt med både internationella och svenska företag som visat intresse, säger Fabian Levihn.

Kaliumkarbonatlösningen strömmar genom ett stålfilter och reagerar med koldioxiden i rökgaserna och bildar tillsammans det industriella bakpulvret kaliumbikarbonat. Foto: Magnus Hallgren

I dag finns ingen utbredd köp- och säljmarknad för negativa utsläpp och de ingår inte i EU:s utsläppshandel. BECCS-teknik är däremot en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålet med nettonollutsläpp till 2045. Koldioxidinfångning antas behöva bidra med 3-10 miljoner ton minusutsläpp årligen.

Energimyndigheten har utsetts till nationellt center för CCS-teknik och ska utforma system för att ge den som fångar in och lagrar koldioxid betalt per ton. Ett driftsstöd på en kvarts miljard ska skynda på utvecklingen och regeringen tänker också jobba för EU-instrument som gör minusutsläpp lönsamma.

Men besked om statliga medel för att bygga Värtaanläggningen väntas tidigast 2022. Byggkostnaden på två miljarder kronor och driftskostnad på cirka 500 miljoner per år kräver finansiering.

I flaskan finns 11 gram koldioxid infångad på Värtaverket. Om fem år hoppas Fabian Levihn att Stockholm Exergi kan skeppa 800.000 ton koldioxid till Nordsjöns bottenlager för att begravas för alltid. Foto: Magnus Hallgren

BECCS-tekniken har ifrågasatts som ett sätt att skjuta utsläppsminskningar på framtiden.

– FN:s klimatpanel och alla är överens om att det inte ska vara en ursäkt att inte minska utsläpp. Ju mer ambitiösa klimatmål vi har desto större är värdet att suga upp det sista kvarvarande, säger Fabian Levihn.

Tekniken kräver även stora mängder biomassa vilket ökar konkurrensen med transportbranschen som också törstar efter biobränsle.

– Men vi använder bara resterna, grenar och toppar, smulorna från bordet vill vi ha. Just nu är det överskott på flis i hela Östersjöregionen. Det är mycket biomassa i omlopp som ingen vill ha, som granbarkborreträden. Går vi mot fler elbilar minskar också trycket att använda skogsråvara som bränsle.

Vattenfall och Stora Enso har också BECCS-projekt på gång och och fler ligger i startgroparna. Samma teknik testas även för att fånga koldioxid direkt ur atmosfären, så kallad DACCS. Men det är betydligt billigare att suga koldioxid ur skorstenar än att dammsuga luften på koldioxid.

Till vänster om Värtaverket i Hjorthagen kan en ny avskiljningsanläggning för koldioxid vara i drift redan 2025. Foto: Magnus Hallgren

– Vi låter fotosyntesen göra koncentrationen åt oss. I kraftvärmeverket är biomassans koldioxidhalt 18 procent, det är mycket enklare att avskilja den, än direkt från atmosfären vars koldioxidhalt är 0,04 procent. Kostnaden blir cirka 1.000 kronor per kilo koldioxid.

Stockholms stad som är delägare i bolaget väntas ha 500.000 ton växthusgasutsläpp kvar 2040. Bland annat från fossil plast i sopavfallet. För att bli en klimatpositiv stad krävs minusutsläpp från koldioxidinfångning.

Koldioxidtvätten i Värtaverket kommer inte att hamna på stockholmarnas värmenota enligt Stockholm Exergi. Däremot kan den ge pluseffekt på Stockholmsluften.

– Luften kommer att bli något renare, men vi är redan långt under gränsvärdena så ingen kommer sannolikt att märka det, säger Fabian Levihn.

Olika metoder för koldioxidinfångning CCS - Carbon Capture and Storage. Tekniken avskiljer koldioxid ur rökgasen från fossila punktutsläpp från kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier. Koldioxiden lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbotten. BECCS - Bio-energy with carbon capture and storage Teknik som avskiljer koldioxid ur rökgasen från biogena punktutsläpp från biokraftverk, pappersbruk och etanolfabriker. Koldioxiden lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbotten. DACCS - Direct air carbon capture and storage Teknik som avskiljer koldioxid direkt från atmosfären. Tekniken är dyr då koncentrationen koldioxid i luften är 0.04 procent, jämfört med rökgasen vid ett biokraftvärmeverk som innehåller 18 procent koldioxid. Visa mer

