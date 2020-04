Nu stängs Värtaverkets kolkraft för gott

Denna vecka är den sista för kolet i Värtaverket, som förser Stockholm med el och värme. Enligt en tidigare plan skulle kolpannan stängas år 2022, men nu blir det alltså tidigare.

Därmed försvinner en mycket stor klimatbov i Sverige. Kolet som har eldats i Värtaverket har många år orsakat koldioxidutsläpp på runt 500.000 ton per år, om än något lägre vissa varma vintrar. Det är mer än Kirunagruvan och lika mycket som hela det svenska inrikesflyget, om man inte räknar med höghöjdseffekter.

Det sker efter en ovanligt varm vinter. Faktum är att koleldningen aldrig behövde startas.

– Vår andra, bioeldade, anläggning i Värtan och andra investeringar var en förutsättning för att vi skulle kunna fasa ut kolet, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi som driver bland annat Värtaverket.

Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi som driver bland annat Värtaverket. Foto: David Walegren

Även om framtida vintrar blir kallare ska kapaciteten räcka utan fossila drivmedel, enligt Anders Egelrud. Blir kolet kvar i någon form? Möjligen för extra säkerhet vid en större kris, när behovet är stort och biodrivmedel inte kan levereras.

– Man kanske kommer kräva att det finns ett beredskapslager av kol i Stockholm i händelse av en total logistisk härdsmälta och en jättekall vinter. Det är det läge jag kan se.

”Klart för kolkraft i Värtan”, löd rubriker i Dagens Nyheter den 12 december 1986. Industriborgarrådet Carl Cederschiöld gjorde segertecken på bilden och pratade nöjt om de låga utsläppen i närområdet. Klimatfrågan togs inte upp, inte från något håll – i en artikel intill beklagade en lokal naturskyddsförening kolet, men förespråkade istället olja och naturgas.

Men i takt med att klimatfrågan hamnade högre på agendan så växte kritiken. Det är en utveckling som har fått olika effekt i olika delar av världen. Europa har minskat sin användning. Inom EU minskade den kolgenererade elkraften med 30 procent mellan 2012 och 2018. Storbritannien har till de som går snabbast fram. Under två veckor i fjol stod faktiskt samtliga kolkraftverk i landet stilla – för första gången sedan den industriella revolutionen. Även i USA ses en nedgång.

Men bilden är helt annorlunda i Asien. Skillnaden är så stor att världens totala användning av kol ökade, efter att ha gått ner under ett par år, enligt Internationella energimyndigheten IEA:s årsrapport. Tillväxtekonomierna Kina och Indien spelar en mycket viktig roll i detta. Men även Japan. Landet planerar att bygga 22 nya kolkraftverk under de kommande fem åren och räknar, enligt New York Times, med att få en fjärdedel av sin elektricitet från kol så sent som 2030.

Även Fortum, som äger Stockholm Exergi tillsammans med kommunen, har fått kritik för att dess dotterbolag Uniper ska öppna ett nytt kolkraftverk i Tyskland.

Kolpannan heter egentligen KVV6. Foto: Fredrik Funck

Att Värtaverkets koldrift nu kan läggas ner beror inte bara på att kapaciteten nu ska räcka ändå. Stockholm Exergi hänvisar också till ändrade skatteregler, som gör det mindre lönsamt att elda med kol.

– Det blev ännu påtagligare att vi borde ersätta kolet snabbare. Det är klart att beslutet inte blev svårare att ta när skatten ökade, säger Anders Egelrud.

Så det handlade inte bara om att kunna tillgodose behovet av el och värme utan om att ni var ute efter att tjäna pengar på kolet så länge som möjligt?

– Vi ska tjäna pengar, det är vår skyldighet som bolag. Vi måste leverera en konkurrenskraftig produkt.

Nu börjar delar från kolpannan, KVV6 som den egentligen heter, monteras bort. Platsen där den står kan komma att användas för infångning av koldioxid från förbränning av biobränslen. Sådan teknik ska, om den kommer på plats i stor skala, ge negativa utsläpp.

– Anläggningen skulle kunna ta bort lika mycket koldioxid som Stockholms hela biltrafik. Vår plan är att åstadkomma en kolsänka som gör att Stockholm kan bli den den första klimatpositiva staden i världen.

Planen är att den infångade koldioxiden ska hamna i Norge, där det finns planer på att öppna storskalig lagring av koldioxid redan i höst.

– År 2024 skulle vi kunna ha en sådan här anläggning igång, i full skala. Det är inte tekniken som är problemet, utan snarare att hitta styrmedel och affärsmodell, säger Anders Egelrud.

