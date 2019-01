Undersökningar bland pendeltågsresenärerna har visat att dålig trafikinfomation varit en stor källa till irritation bland försenade resenärer. SL och MTR har därför tidigare släppt sajten Pendelkollen där man kan kolla förseningsinformation från vald perrong, men nu har Stockholms läns landsting tillsammans med MTR dessutom utvecklat en app som ska göra resandet enklare.

Bland annat ska resenärerna kunna få pushnotiser om deras förinställda favoritresa drabbas av förseningar eller inställda avgångar. Dessutom ska man kunna se i appen var bussen eller pendeltågen befinner sig i realtid.

– När det blir störningar ska man kunna få bra tips och råd. Appen lanseras nästa vecka och ska bli en bottenplatta som vi hoppas fungera väl och sedan omfatta hela SL-trafiken, säger trafikregionalrådet Kristoffer Tamsons (M).

SL kommer under året att lägga ”en miljonsatsning” på SL:s digitala kanaler. Det kommer bland annat innebära att man under 2019 kommer kunna köpa periodbiljetter i appen. Tidigare har det bara varit möjligt att köpa enkelbiljetter med mobiltelefonen – något som dessutom är dyrare för resenären än en enkelresa via reskassan.

Nu öppnar Kristoffer Tamsons för prisändringar på enkelbiljetterna.

– När vi utvecklar kontaktlösa betalningar och appen i mobilen så ser jag framför mig att vi gör en översyn av enkelbiljettpriserna. Jag hoppas och tror att vi kan landa i ett och samma pris i de bärande kanalerna. Oaktat om du har reskassa eller mobilen ska målbilden vara samma pris, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Pendelappen i samarbete med MTR kommer att släppas under nästa vecka. Resterande satsningar kommer att komma under året. Region Stockholm håller just nu på att upphandla tjänsterna, enligt Kristoffer Tamsons.

