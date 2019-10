Nya försök med flexibla nattstopp i kollektivtrafiken

DN har i dagarna rapporterat om en ny studie som visar att unga kvinnor tvingas anpassa sina kläder och färdvägar för att inte riskera att utsättas för sexuella trakasserier i Stockholms kollektivtrafik. Nu hoppas Region Stockholm att ett nytt förslag, som finns med i den budget som presenterades i veckan, ska kunna råda bot på problemet.

Förslaget om flexibla nattstopp går ut på att passagerare ska kunna be busschauffören att stanna på platser som ligger nära deras adress eller dit de ska, för att minimera långa otrygga nattliga promenader hem från busshållplatser. Liberalernas Sara Svanström är ledamot i landstingets trafiknämnd, och hon tror att försöket kan göra stor skillnad.

– Att kunna få in flexibla nattstopp på fler linjer är en viktig pusselbit för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Många känner sig otrygga när de är på väg hem från stationen, vi hoppas att det här kommer att göra skillnad.

När en person vill hoppa av på en plats som inte är en ordinarie hållplats kan hen be chauffören att stanna, och får då gå av själv. Inga andra passagerare får då kliva av såvida de inte har personens tillåtelse. Försök med flexibla nattstopp gjordes under våren, men bara på en enda linje med 12 stationer mellan Hallonbergen och Ursvik. Försöket pågick under en månad med ljusa kvällar och nätter.

Sara Svanström, Liberalernas gruppledare i Region Stockholm och ledamot i trafikrådet. Foto: Anna Molander

Enligt Sara Svanström var försöksperioden alldeles för kort för att kunna resultera i några slutsatser.

– Vi har inte kunnat dra några slutsatser från testet i våras, det var inte tillräckligt omfattande. Men vi är medvetna om att otryggheten i kollektivtrafiken inte har minskat under de senaste åren, då kan det här bidra till att göra det tryggare.

Stora satsningar på trygghetsskapande åtgärder görs även när tunnelbanan nu byggs ut, med belysning och kameraövervakning vid de nya stationerna. Vänsterpartiet står bakom de nya satsningarna på flexibla busstationer nattetid, och vill utöver det se fler generella satsningar på tryggheten i kollektivtrafiken.

– Flexibla nattstopp för bussarna är en jättebra satsning som har brett stöd i landstinget. Vi vill gärna att man utökar detta, att kvinnor drar sig för att åka kollektivt är ett enormt problem, säger Anna Sehlin (V) som är oppositionsråd och ordinarie ledamot i landstingets trafiknämnd.

När det kommer till säkerhetsfrågor som rör kollektivtrafiken har Vänsterpartiet däremot en avvikande syn från Liberalerna, och vill hellre se förebyggande trygghetsåtgärder än fler poliser och utökad övervakning.

– Vi tror att man kan skapa trygghet på flera sätt, bland annat genom mer personal på perrongerna, servicepersonal och trafikvärdar exempelvis. Det finns andra sätt att skapa trygghet än genom poliser och väktare, säger Anna Sehlin.

De nya försöken med flexibla nattstopp inleds under nästa år, och ska då testas under en mörk årstid. Vilka linjer som de nattliga flexibla stationerna ska införas på är ännu inte bestämt, det kommer att beslutas utifrån behov, med stor sannolikhet en typisk nattbusslinje med lagom långt avstånd mellan stationerna.