Nya järnvägsbron gled in i Riddarfjärden

På söndagskvällen vid åttatiden kom den glidande in under Västerbron in i Riddarfjärden, den nya järnvägsbron, runt tvåhundra meter lång, bogserad från Västerås, men ursprungligen tillverkad i Tallinn.

Den nya ska ersätta den gamla utslitna järnvägsbron över Söderström som demonterades och forslades till skroten för drygt två veckor sedan.

Den nya järnvägsbron ligger nu parkerad vid kajen intill Slussen. Foto: Lars Epstein

Bron ”parkerades” vid Söder Mälarstrand för att i början av kommande vecka monteras på plats. Jag har hört olika uppgifter om när. Men på Trafikverkets hemsida står det den 16 juli, alltså på tisdag.

Byggarbetare säkrar järnvägsbron i vattnet under Västerbron. Foto: Lars Epstein

