”Dr Jekyll and mr Hyde”

”Dr Jekyll and mr Hyde” av Robert Louis Stevenson gavs ut första gången i London 1886 med originaltiteln ”Strange case of Dr Jekyll and mr Hyde”.

Sedan boken skrevs har den översatts till en rad olika språk och filmatiserats flertalet gånger.

I 1941 års upplaga av filmen ”Dr. Jekyll och mr. Hyde ” spelade Spencer Tracy titelrollen och Ingrid Bergman den kvinnliga huvudrollen.

”Jekyll & Hyde – the musical” är den titel som ursprungligen användes när Frank Wildhorn och Leslie Bricusse gjorde boken till musikal 1990 i USA.