Nytt stort strömavbrott i Stockholm i princip avklarat

Mindre än ett dygn efter det omfattande strömavbrottet i Liljeholmen och på Södermalm i centrala Stockholm inträffade på fredagsförmiddagen ännu ett större strömavbrott – den här gången i Bromma. Totalt drabbades drygt 23 000 abonnenter.

Avbrottet inträffade klockan 11.40 men var i stort sett avklarat vid 12.30-tiden, men cirka 300 hushåll hade fortsatt avbrott.

– Det är med största sannolikhet inte relaterat till det som hände i går. Det som inträffade igår var ett tekniskt fel i Liljeholmen. Det som har inträffat i Bromma är något annat, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio till DN.

Vid 12-tiden berättade Jesper Liveröd att felet är lokaliserat till en plats i Bromma.

– Det är en fördelningsstation som ligger i Bromma som har löst ut. De områden som är påverkade är Ulvsunda, Nockeby och Lillsjön, säger han.

SL-trafiken påverkades också under fredagens elavbrott blivit påverkad, berättade Andreas Strömberg, presskommunikatör på SL.

– Vi håller på att ta reda på mer om det just nu. Det vi vet som är helt säkert är att Nockebybanan står still för oss. Tvärbanan har stopp mellan Alvik och Liljeholmen. Det är det vi vet just nu. Vi håller på att ta reda på mer. Vi vet att tunnelbanan rullar, men vi vet inte de totala konsekvenserna, sa han vid 12-tiden.

Texten uppdateras.