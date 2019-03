Ogifta nyförlösta mödrar rapporteras till polis – på svenskdrivet sjukhus

Den svenska vårdjätten Global Health Partner, GHP, har etablerat sig i Förenade Arabemiraten där koncernen driver flera sjukhus.

I Förenade Arabemiraten är sex utanför äktenskapet olagligt och kan leda till fängelse, och därför har ogifta kvinnor tvingats föda iförda handbojor – och polis har väntat utanför förlossningsrummet, på de svenskdrivna sjukhusen, har Sveriges Radios Kaliber avslöjat.

Sedan 2016 har GHP drivit alla offentligt ägda sjukhus i shejkdömet Ajman på uppdrag av presidentministeriet i Förenade Arabemiraten.

Företagets vd Daniel Öhman bekräftar för DN att kvinnorna registreras när de kommer till sjukhuset, och då kontrolleras bland annat om de är gifta.

– Vi kan inte ändra lagarna eller påverka eller styra över hur myndigheten kontrollerar dokumentation när man kommer till sjukhuset. Men de svenskar som jobbar här tycker synd om kvinnorna och för oss känns det extra bra att kunna ge kvinnorna god vård.

Enligt ett pressmeddelande slår GHP fast att företaget ”lever väl upp till” FN:s vägledande principer om mänskliga rättigheter”.

När kvinnor kommer till sjukhuset genomförs en äktenskapskontroll, för att se om de är gifta. Daniel Öhman understryker att sjukhuset inte ägs av GHP – att bolaget endast driver vården på sjukhuset. Han säger att det förekommit att polis inne på sjukhuset tvingat ogifta kvinnor att ha handfängsel under förlossningen.

– Innan vi kom dit var det polisens rutin att göra så. Vi blev chockade när vi såg detta hända. Det var vid ett par tillfällen som polisen satte handfängsel på kvinnor där vi inte kunde få dem att ta loss dem. Vi hade möten med lokala polismyndigheten och fick bort det här.

– Vi kan inte ändra lagarna eller påverka eller styra över hur myndigheten kontrollerar dokumentation när man kommer till sjukhuset.

Han poängterar också att sjukhusen visserligen är skyldiga att anmäla ogifta gravida kvinnor, men att det är myndighetspersonal på sjukhusen som gör det, inte bolaget.

Ni kan inte kontrollera vad som händer med kvinnorna sedan, om de blir fängslade efter att de har fått barn som ensamstående?

– Givetvis har vi ingen kontroll över hur polisen agerar och vad som händer utanför sjukhuset. Vi arbetar med vården inom sjukhuset.

Polisen har rätt att vara närvarande på sjukhuset för att övervaka kvinnorna när de ska föda barn. Enligt Öhman har det ingen betydelse för möjligheten att bedriva sjukvård.

Om kvinnorna måste övervakas så är väl vårdpersonalen involverad.

– Polisen kan vara på plats och övervaka och det är inget vi kan styra. Vi har fått dem att sluta med handfängsel och det är inte längre inne på rummet.

Dotterbolaget GHP International som bedriver verksamheten omsatte 40 miljoner kronor 2017, gick med 12 miljoner kronor i vinst och håller nu på att expandera i Mellanöstern, bland annat till Saudiarabien. Daniel Öhman förnekar inte att GHP gör bra affärer i Förenade Arabemiraten.

– Det är en bra affär.

Dagens Nyheter kan nu avslöja att den tillträdande nya sjukhusdirektören för Karolinska, Björn Zoëga, rekryterades direkt från GHP-koncernen. Han satt under ett år i styrelsen för det aktuella dotterbolaget, Bariatric and Diabetes Center Ajman AB – en post han avgick ifrån så sent som den 5 mars i år.

– Under min tid i styrelsen hade jag inte kännedom om det som Kaliber har rapporterat om. Jag avgick från styrelsen i februari 2019 och fick information om den här situationen först för tre-fyra veckor sedan, skriver Zoëga i ett mejl till DN.

Nu ska du ta över Karolinska Universitetssjukhuset som kantats av olika skandaler. Hur skulle du beskriva din moraliska kompass?

– Här i Sverige behöver vi inte ta hänsyn till en lagstiftning som är helt främmande för oss och som står i konflikt med våra värderingar. Det som Kaliber har rapporterat om är inte förenligt med min moral eller mina värderingar.

Zoëga uppger att han inte längre har kvar några affärsintressen i GHP.

Håkan Sörman, ordförande för Karolinska, säger till DN:

– Han har under kort tid suttit i ledningen för det här bolaget. Han har främst jobbat med ryggkirurgi för GHP i Stockholm och Göteborg – han har aldrig jobbat där. Företaget som sådant verkar i ett land, där de sitter i att de måste följa lagar och regler, som man onekligen kan ha synpunkter på. Jag tycker personligen att det ät fullständigt barockt, medeltida – naturligtvis avskyvärt på alla sätt. Men det är Björn Zoëgas engagemang här i Sverige och på Island som är grunden för att vi har rekryterat honom.

GHP:s verksamhet i Förenade Arabemiraten grundlades under ledning av bolagets grundare Per Båtelsons ordförandeskap – som mellan 2013 och 2014 var ordförande för Karolinska universitetssjukhuset. Tillsammans med BCG drev han på för att införa värdebaserad vård på sjukhuset.

Den förra sjukhusdirektören för Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Barbro Fridén var en av landets främsta förespårkare av värdebaserad vård. Hon medverkade till att anlita BCG för att implementera värdebaserad vård på Sahlgrenska, som hon lämnade 2016 för att bli vd och bygga upp GHP:s verksamhet i Förenade Arabemiraten. Det skulle bli en offentlig sjukvårdsverksamhet enligt svensk modell.

2009 etablerade GHP ett första sjukhus i landet, och därefter har bolaget fått i uppdrag att driva ytterligare tre, däribland ett för kvinno- och barnsjukvård.

GHP uttalar på sin hemsida att bolaget vill vara ledande i utvecklingen mot värdebaserad vård.

Det finns flera band mellan personer som har ett starkt engagemang i värdebaserad vård, och GHP:s verksamhet i Förenade Arabemiraten.

En av de nytillträdda sjukhuscheferna i Förenade Arabemiraten var tidigare värdebaserad vård-ambassadör på Karolinska: överläkare Boubou Hallberg. I november flyttade han för att bli sjukhusdirektör för kvinno- och barnsjukhuset i Sheikh Khalifa Medical City Ajman. I ett pressmeddelande om sin nya tjänst lyfte han särskilt det värdebaserade arbetssättet:

”Genom specialisering och att systematiskt styra på de värden som är viktiga för patienterna går det att uppnå stora hälsovinster på ett kostnadseffektivt sätt”.

Vd Daniel Öhman förnekar dock att man arbetar med konceptet just där.

– Det handlar om att bygga upp sjukvård på en basal nivå. Så att gå in och tala om värdet för patienten på det sättet är inte aktuellt än, säger han.

Sverige medverkar officiellt till att marknadsföra värdebaserad vård i Mellanöstern. Det är samma koncept som Boston Consulting Group marknadsför och har infört på Karolinska universitetssjukhuset.

I juni i fjol besöktes Sverige av en delegation ledd av saudiske hälsoministern. Diktaturen genomför reformer inom vården och hade rundabordssamtal med bland annat socialminister Annika Strandhäll (S) och flera svenska bolag inom läkemedels- och bioteknikindustrin. ”Hur man skapar värde”, och begreppet värdebaserad vård diskuterades flitigt, enligt Swecare, som arrangerade besöket tillsammans med Svenska Ambassaden i Riyadh och Business Sweden. Tre samarbetsavtal signerades under delegationsbesöket, en med Skåne Care och två med AstraZeneca.

Flera personer som agerat ambassadörer för att sprida konceptet värdebaserad vård kan kopplas till GHP:s Mellanösternverksamhet.

En annan som jobbat för att omorganisera vården för GHP i landet är den svenska värdebaserade vård-experten Jörgen Nordenström. Men även han förnekar att hans arbete just i Förenade Arabemiraten handlat om konceptet.

– Jag har varit inblandad i kvalitetsutvärdering av delar av vården där. Det har ingenting med mitt intresse för värdebaserad vård att göra, säger Nordenström.

DN har sökt Annika Strandhäll, Barbro Fridén, Per Båtelson och Boubou Hallberg.