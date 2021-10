Okänd man på Karolinska identifierad – ingen grund till polisanmälan

Under torsdagen varnades anställda inom intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset av ledningen om att en obehörig man kunde röra sig i lokalerna i Solna, klädd i operationskläder och med stulen sjukvårdslegitimation.

Anställda instruerades att inte röra sig ensamma i omklädningsrum och i korridorer i samband med passbyte. Sjukhuset förstärkte också säkerheten, och skärpte bevakningen med ordningsvakter. Varningen kom efter ett anonymt tips till en hög chef inom intensivvården, som sjukhusledningen tog på största allvar. Tipset var detaljerat, och personen uppgavs ha rört sig i sjukhusets lokaler, både i Huddinge och Solna. Händelsen uppges ha skapat stor oro bland de anställda.

På fredagsförmiddagen meddelar sjukhuset via presstjänsten att personen, som det under torsdagen inkom olika uppgifter om, är identifierad. Enligt Karolinska har ”en mängd av de uppgifter som inledningsvis fanns kring personen kunnat avskrivas”, och sjukhuset har återgått till ordinarie säkerhetsrutiner.

– När vi får in så allvarliga uppgifter är det viktigt att agera snabbt och sätta in åtgärder för att sedan kunna samla fakta. Det är en faktisk person, men en mängd av de fakta som kom in har vi kontrollerat och kunnat avskriva, säger Kim Sjölund, presschef på Karolinska.

Presstjänsten kan inte specificera vilka uppgifter som kunnat avskrivas, eller svara på om mannen är anställd på sjukhuset eller inte.

– Personalens och patienternas säkerhet har högsta prioritet. När denna typ av uppgifter kommer till oss så agerar vi enligt de rutiner som finns. Vi har snabbt kunnat identifiera och skaffa mer fakta kring personen. De uppgifter som framkommit innebär att det Karolinska inte ser att det finns grund för att göra en polisanmälan i detta ärende, säger Håkan Borgström, säkerhetschef på Karolinska Universitetssjukhuset, i en kommentar.