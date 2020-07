Ökande antal klagomål om nedskräpning i Stockholm

Regnet hänger i luften på måndagsmorgonen vid Sätrastrandsbadet. Cheima Mannai och hennes kolleger sticker ut i sina gula reflexvästar med tillhörande skräpplockarpinnar, på den i övrigt nästan folktomma stranden.

Arbetsdagen börjar klockan nio då gruppen samlas för att få instruktioner inför dagens städning. Deras uppdrag är att göra rent och snyggt innan nya badgäster anländer.

Måndagsmornar efter en solig helg är det som skräpigast, berättar Cheima Mannai. Det är hennes andra sommar som handledare för sommarjobbarna som är anställda via Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Cheima Mannai är handledare för sommarjobbarna. Foto: Pi Frisk

– Jag upplever att det har blivit något mer skräp nu när få reser utomlands. Jag har själv varit på badet under helgerna och det har varit fullt med folk, så jag skulle säga att det skräpas ner mer i år än förut, säger hon.

Isabella Barrera Benites, 16 år, och Lena Mizhir, 18 år, ingår också i gänget som arbetar med skötseln av Sätrastrandsbadet. De tömmer sopkorgar och samlar in skräp som slängts på marken. Skräpet läggs sedan i en container och fraktas därifrån.

– Det värsta är när papperskorgarna är överfulla och det rinner ut jättemycket vätska som stinker när vi ska byta soppåsar. En gång var det nån som hittade avföring i en pool i närheten, säger Isabella Barrera Benites.

De märker att gästerna lämnar sitt skräp bredvid soptunnorna när den är full, istället för att se sig om efter en annan soptunna där skräpet får plats. Det skräpas även ner längs stranden och på den stora gräsmatta där badgästerna brukar sitta när de solar och badar.

– På marken brukar det vara fimpar, glasburkar, petflaskor och annat som ligger på stranden istället för att ligga i soptunnorna. Om det har varit fint väder brukar vi också hitta kol efter att folk har grillat, säger Lena Mizhir.

Hittills i år har staden fått in 12.387 anmälningar om nedskräpning, varav nästan hälften kommit under maj och juni. Under förra årets första sex månader låg siffran på 8.297 och anmälningarna har ökat stadigt sedan 2017, då staden fick in drygt 3.000 anmälningar för den perioden.

De vanligaste klagomålen handlar om att det är ostädat och skräpigt i största allmänhet och att papperskorgen är trasig eller inte tömd.

I stadsdelen Norrmalm berättar parkingenjören Bo Höglund att pandemivåren påverkat invånarnas rörelsemönster.

– Det vi har noterat detta speciella år är att många söker sig till parkerna, många fler utför olika aktiviteter och gympa utomhus, säger han.

Bo Höglund säger att nedskräpningen ofta ökar när vädret är fint och att det är svårt att slå fast vad olika upp- och nedgångar beror på.

– Jämför vi med den exceptionella våren 2018 så är det mindre nedskräpning men det är mer än 2019. Så vi kan inte säga att det är en större nedskräpning i år jämfört med vanliga år, säger Bo Höglund.

Nina Lindberg är landskapsarkitekt vid Farsta stadsdelsförvaltning och berättar att man där upplevt en viss ökning.

– Vi märker att det blir mer nedskräpning ungefär när det börjar bli varmt och innan folk går på semester. Vi upplever att det har blivit något mer i år och det är framför allt vid plaskdammar, större parker och vid baden som det syns, säger hon.

De stadsdelar med högst antal registrerade skräpklagomål i år är Södermalm, Bromma, Kungsholmen Norrmalm och Östermalm.

Detta behöver dock inte betyda att det finns mer skräp i dessa områden, säger Malinda Flodman, kommunikatör vid Stockholms stad. Den stockholmare som vill anmäla skräp kan göra detta via Trafikkontorets ”tyck till”-app. En anledning till att klagomålen ökat tror hon kan ha att göra med att fler känner till denna funktion.

– Det kan vara andra faktorer som spelar in. Det kan bero på att det finns olika förväntningar på renhållningen, och på hur duktiga vi har varit att förmedla felanmälningsfunktionen i olika delar av staden, säger Malinda Flodman.

Skärholmen ligger långt ner på listan över inkomna anmälningar gällande nedskräpning. 114 klagomål har anmälts hittills i år.

Sommarjobbarna på Sätrastrandsbadet berättar att de själva har fått en annan inställning till nedskräpning efter att de börjat sommarjobbet.

Isabella Barrera Benites och Lena Mizhir har blivit mer medvetna om skräp genom sommarjobbet. Foto: Pi Frisk

– Jag har börjat se mig om efter en papperskorg och är mer noggrann med att slänga skräpet istället för att bara kasta det var som helst, säger Lena Mizhir.

De tror att badgäster inte tänker sig för när de lämnar skräpet efter sig, utan är där för att ha kul och glömmer bort det. De hade gärna sett att badgäster tänkte sig för innan de lämnar sitt skräp på marken.

– Jag var också en av dom förut men jag har börjat tänka till och letar nu alltid efter en papperskorg. Ibland kan jag såklart också tänka att jag inte orkar, men jag har blivit mycket bättre på det, säger Isabella Barrera Benites.

