Ökande klyfta mellan behov och bostadsbyggande

I rapporten ”Bostadsmarknaden i Stockholms län 2020” konstateras att allt pekar mot att byggandet dämpas. Nedgången slår framför allt mot nyproduktionen av bostadsrätter och äganderätter.

Men bostadsbehoven avtar inte under en lågkonjunktur, länet kommer även fortsättningsvis att vara attraktivt. Prognoserna pekar mot en befolkningsökning på över 400.000 personer fram till 2030.

– Även om bostadsbyggandet går ner, så kommer projekten att bli av men det blir förseningar, produktionen skjuts framåt i tiden. Bostadsproduktion har långa ledtider och pågår i många, många år. Coronakrisen har hittills inte haft någon stor inverkan på byggandet och jag tror inte att den får det under andra kvartalet heller, säger Henrik Weston.

Regionen har räknat ut att länets hushåll har en ekonomisk möjlighet och vilja att efterfråga ungefär 15.000 nyproducerade bostäder per år givet de finansiella förutsättningar som rådde före pandemin. Men bostadsbehovet är över 20.000 nya bostäder per år. Det finns alltså, enligt rapporten, bostadsbehövande som inte har ekonomiska möjligheter att flytta in i de 5.500 bostäderna med dagens villkor.

– Villkoren måste förändras. Antingen måste själva byggandet subventioneras eller också så måste hyrorna bli lägre med subventioner som kan riktas åt särskilda hushåll. Även bostadsbidragen behöver förändras och omfatta fler grupper. För det ägda beståndet krävs lättnader i kreditrestriktionerna, säger Henrik Weston.

Men politikerna har – med få undantag – inte velat ta i frågan om social housing, eller ”överkomliga bostäder”.

– Jag tycker att samtalet har förflyttats lite grann under de senaste åren. Marknaden har inget intresse av, och kan inte bygga billigare för, svagare grupper. Kommunernas verktyg är inte tillräckligt kraftfulla. Då måste staten gå in, säger Henrik Weston.

Men sedan 1990-talet har staten, enligt honom, mer eller mindre abdikerat från bostadspolitiken.

– Människan har tappats bort, det handlar mer om lagar och regler. Nu får de som inte har råd att bo i nyproduktion söka sig till dyra andrahandslösningar eller bo kvar hemma. Men den bostadssociala utmaningen är inte enbart en fråga för människor med lägre inkomster. Den påverkar även de som borde ha råd att ordna sitt eget boende.

Det är svårt att uppskatta hur stor länets andrahandsmarknad är, men i Länsstyrelsens medborgarundersökning svarar fyra procent av alla personer mellan 18 och 85 år att de bor i andra hand och sex procent att de är inneboende.

Bland yngre, 18–30 år, är andelarna högre, sju procent bor i andra hand och 17 procent är inneboende. Det motsvarar 70.000 personer i åldrarna 18–85 som bor i andra hand och ytterligare 103.000 inneboende. Antalen har ökat sedan 2017.

– Siffrorna är ordentligt i underkant, enkäten når endast folkbokförda personer. Väldigt många som bor i andra hand är inte skrivna på adressen, säger Henrik Weston.

Boverket har i uppdrag att följa andrahandsmarknaden, och de konstaterar att andrahandshyrorna ökat i betydligt snabbare takt än de disponibla inkomsterna och hyresnivåerna i hyresbostadsbeståndet.

Länsstyrelsen uppskattar att antalet påbörjade bostäder i år backar med ungefär 2.500 jämfört med förra året, totalt kan i så fall 11.000 bostäder påbörjas. Uppskattningen ligger i linje med Boverkets bedömning. Bostadsbyggandet det första halvåret i år är i princip opåverkat av pandemin, det är först i höst och nästa år som konsekvenserna visar sig, enligt Länsstyrelsen.

Om pandemin följs av en recession menar Länsstyrelsen att risken är stor för ett närmast kollapsat marknadsstyrt byggande. Knappt 70 procent av det som byggts de fyra senaste åren har varit bostadsrätter och äganderätter

– Att merparten som byggs behöver en kapitalinsats av den som ska bo där innebär att folk ska ha pengar att betala med. Om efterfrågan försvinner på grund av en lågkonjunktur kan det bli ett ännu större fall än ner till 11.000, säger Henrik Weston.

Trots att det på sina håll finns inflyttningsklara bostäder så uppger samtliga kommuner i länet att de har underskott på bostäder. De allra flesta bedömer att underskottet kvarstår om tre år. Den främsta orsaken är att det är en relativt liten grupp som har råd att flytta in i nyproduktion.

För svagare grupper handlar det, enligt Henrik Weston, främst om bostäder i det äldre beståndet, med lägre hyror, och dessa borde förmedlas efter behov, inte efter kötid.

– Därför är det oroväckande att de lägenheterna blir färre och färre genom renoveringar och ombildningar – samtidigt som den svaga gruppen på bostadsmarknaden blir större. I dag finns bara 330.000 hyreslägenheter i länet som alla kan efterfråga och det är många som slåss om dem.

I maj tillsatte regeringen en bostadssocial utredning som ska titta på uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden. Utredningen ska vara klar i november 2021.

– Det är glädjande att den äntligen har kommit igång, men det är kort tid för så komplicerade frågor, säger Henrik Weston.

