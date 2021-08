Ökat behov av ambulanshelikopter i Stockholm

– Vi har sett att behovet av ambulanshelikopter har ökat de senaste åren. Med två tillgängliga ambulanshelikoptrar året runt ökar tryggheten för patienterna och sårbarheten minskar inom den akuta prehospitala vården, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.

Ambulanshelikopter sätts in vid olyckshändelser då traumapatienter behöver ambulans, vid allvarliga sjukdomsfall och för att snabbt transportera svårt sjuka mellan sjukhus. Ambulanshelikoptrarna är viktiga för mer avlägsna områden inte minst öar i skärgården.

– Vi ser också ett framtida ökat behov att kunna transportera patienter med våra helikoptrar till landets sjukhus som arbetar med högspecialiserad vård, säger Anna Starbrink.

Robert Johansson (S), biträdande regionråd i opposition, är positiv till utökad helikopterkapacitet, men han är emot att helikoptrarna ska få en permanent basering i Österåker.

– Vi tycker att det är jättebra att regionen kan få två ambulanshelikoptrar bemannade året runt. Däremot är vi emot det tidigare fattade beslutet att helikoptrarna ska stationeras i Österåker. Man går ifrån det tidigare löftet att återstationera helikoptrarna i Värmdö kommun där de tidigare var placerade. Det leder till längre utryckningstider framför allt till de mellersta och södra delarna av skärgården, säger han.

Förändringen i ambulanshelikoptertjänsten blir en kraftig utökning av kapaciteten, och ökar kostnaden för driften av ambulanshelikoptrarna med 21,5 miljoner kronor per år, från dagens cirka 70 miljoner kronor.

– Utökningen ska vi finansiera genom att skjuta till mer pengar till verksamheten i Region Stockholms nya budget under hösten. Sett till vår totala budget på över 100 miljarder kronor, så är det inte så mycket pengar, fortsätter Anna Starbrink.

Prehospitala helikopteruppdrag 2020 Antal uppdrag. Stockholms län. Källa: Region Stockholm

I dag har regionen en ambulanshelikopter som är i drift året runt. Under perioden 15 maj–15 september sätts ytterligare en ambulanshelikopter in för drift dagtid. Antalet uppdrag har under de senaste åren ökat från 3 000 till drygt 4 000 per år. De flesta uppdragen görs sommartid.

I besättningen finns förutom piloten, en ambulanssjukvårdare och en sjuksköterska med specialistutbildning i anestesi och intensivvård. Vid behov kan en läkare ansluta.

– För att få ett robust system utvecklar vi också en specifik dirigeringstjänst för våra ambulanshelikoptrar vid SOS Alarm. Dirigenterna behöver stärka sin kompetens eftersom de arbetar med flygoperativa frågor kombinerat med vårduppdrag, säger Anna Starbrink.

Kostnaden för dirigeringsfunktionen på SOS Alarm beräknas blir runt 7 miljoner kronor per år.

Helikoptrarna är nu tillfälligt baserade på Mellingeholms flygplats i Norrtälje. En permanent basering för helikoptrarna ska byggas i Ullna-området i Österåkers kommun.

Regionens ambulanshelikoptrar drivs i dag av företaget Babcock Scandinavian Air Ambulance. Avtalet går ut den 30 november 2022 med möjlighet till förlängning i två år.

– Det är ganska svårt att arbeta med avancerad verksamhet på säsongsbasis. Det krävs piloter som kan jobba i ambulanssjukvård, och det blir en stor apparat för operatören att varje år rekrytera och utbilda nya piloter för den här typen av verksamhet, påpekar Anna Starbrink.

Enligt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör har operatören hävdat att rekryteringsmarknaden för den särskilda pilotkompetensen som behövs är ”smal och vikande” eftersom många piloter tackar nej till säsongsanställning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden väntas fatta beslut den 24 augusti om förslaget att utöka till två helikoptrar. Foto: Region Stockholm

Den säsongsvisa rekryteringen ger kraftigt ökade kostnader, vilket också gäller för rekryteringen av specialistutbildade sjuksköterskor. Därför ser företaget en risk för att ”den säsongsvisa förstärkningen inte kan erbjudas framöver.”

– Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta ställning till förslaget den 24 augusti, men det här är inget kontroversiellt förslag. Alla är överens om att den här kapacitetsutökningen av ambulanshelikoptertjänsten är viktig och bra, säger Anna Starbrink.



Om beslutet fattas som väntat, verkställs det omedelbart och två helikoptrar fortsätter att köra även efter den 15 september.

