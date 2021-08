Ökning av ensamma hundar befaras

– Vi har ännu inte sett någon ökning av privatpersoner som vill lämna in sin hund för omplacering, men väntar oss att få se det i höst. Fortfarande är det många stockholmare som jobbar hemifrån, säger Jenny Lindahl, stallchef på Hundstallet Stockholm.

– Nu när folk jobbar hemifrån tycker många att det vore kul att köpa en hund. Därför är det många som är desperata att få köpa en valp, och det sker många impulsköp, fortsätter hon.

Risken är stor att det blir problem i höst för många av de nya hundägarna. De har kanske inte alls kunnat träna valpen att vara ensam, tror hon.

– Vi tycker inte att en hund över huvudtaget ska vara ensam under en hel dag, men det kan vara svårt att få en plats på hunddagis. Hunden man har köpt kanske inte ens klarar att vara på ett hunddagis – då kan det bli stora problem, säger Jenny Lindahl.

Hundstallet, som drivs av Svenska Hundskyddsföreningen, har plats för 41 hundar. Just nu finns 25 hundar uppstallade. Hundstallet får in hemlösa upphittade hundar, och andra som är omhändertagna av myndigheter. Dessutom brukar privatpersoner lämna in hundar för omplacering.

– Våra platser fylls på ganska fort, vi försöker hjälpa alla men vi måste prioritera polisärenden och hundar som har blivit omhändertagna av myndigheter. Vi har därför svårt att förbereda oss inför en stor ökning av privatpersoner som vill lämna in sin hund hos oss för att få hjälp med omplacering. Vi bygger just nu ett nytt och lika stort hundstall i Alingsås, som vi planerar att öppna senare i höst, säger Jenny Lindahl.

