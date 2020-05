”Olämpligt att skicka in nya svaga människor där coronan är kraftigt utbredd”

Elof Fahrman, 84, hade feber och upplevdes medtagen när han kom till Södersjukhuset för en sina regelbundna dialyser på långfredagen. Han testades därför för coronaviruset innan han skickades tillbaka till sin lägenhet på ett äldreboende på Kungsholmen.

Provsvaret var positivt och inom en vecka avled han.

Efter faderns bortgång fick sonen Per Fahrman veta att han skulle tömma lägenheten inom sju dagar så att nästa person i kön skulle få flytta in.

– Trots att det finns ett besöksförbud var det i det här fallet i princip fritt fram att komma och genomföra flytten utan några större restriktioner. Jag ifrågasatte också hur lämpligt det var att skicka in en äldre person på ett boende där smittan är så utbredd men verksamhetschefen fortsatte bara upprepa att deras uppdrag är att tillhandahålla lägenheter och att det är äldreförvaltningen som avgör vem som flyttar in, säger Per Fahrman.

Majoriteten av personer över 70 år som dött i Stockholm, 717 stycken, har bott på Särskilt boende för äldre (Säbo). Trots att smittan har konstaterats på 216 av länets 313 Säbo och 70 korttidsboenden har kommunerna fortsatt att flytta in nya äldre, något som även Sveriges Radio Ekot rapporterat om.

DN:s kartläggning visar att över 1.200 personer har erbjudits plats på Säbo sedan smittan började spridas. I en enkät som Smittskydd Stockholm skickat ut till länets äldreboenden uppger flera verksamhetschefer att nya boende innebär störst risk för smittspridning och flera anser också att just nyinflyttade gjort att smittan har tagit sin in.

”En har placerats via Stockholm stad. Övriga är okänt och svårt att veta. Kan varit både från boende som i tidigt skede rörde sig ute i samhället, från anhöriga som hälsade på innan besöksstopp eller från personal som inte haft symtom men kan vara smittade ändå”, skriver en verksamhetschef.

Hittills har smittan konstaterats på 87 av 101 äldreboenden i Stockholms stad och 857 äldre har testat positivt för viruset, enligt nya siffror från regionen.

Sedan tidigare finns riktlinjer om att personer med luftvägssymtom ska testas innan flytt. Men beslut att testa alla som flyttar in – även de utan symtom – togs först den 8 maj.

Den som tackat nej när de erbjudits en plats på ett äldreboende i Stockholms stad på grund av oro för corona har förlorat sin kötid. Först den 28 april beslutade äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) att staden ska göra undantag under rådande läge så att den som tackar nej behåller sin plats i kön.

Då hade totalt 426 personer tackat ja till en plats på vård- och omsorgsboende sedan i mars.

”Det har visat sig att ett flertal av de som vistas i ordinärt boende tackar nej till erbjudande om ledig lägenhet med anledning av covid-19. Dels finns en oro för att bli smittad och dels kan möjligheten att få hjälp av närstående med flytten vara begränsad”, enligt beslutet.

Undantaget gäller dock inte retroaktivt, vilket innebär att de äldre som tackat nej innan beslutet hamnat sist i kön. I mars och april rör det sig om totalt 572 erbjudanden om inflytt som avböjts. Det finns enligt staden lediga platser, men de som köar till ett populärt boende kan vanligtvis stå i kö i uppemot ett år.

Många kommuner som DN haft kontakt med låter äldre som tackar nej på grund av coronaoro stå kvar i kön. Men i Sigtuna, som har konstaterade covid-fall på två av sina fyra Säbo, har 29 personer flyttat in sen maj. De som har tackat nej har fått ställa sig i kö igen.

Det är likadant i Sundbyberg och Södertälje:

”Södertälje kommun har inte ändrat rutiner utifrån rådande omständigheter” , uppger kommunens pressekreterare i ett mejl, och tillägger att den äldre som tackar nej till två erbjudanden får ansöka om äldreboende på nytt.

Per Fahrman mejlade äldreborgarrådet Erik Slottner i samband med faderns död för att ta reda på hur staden anser att flyttarna ska ske. Han fick svar från äldreborgarrådets närmaste medarbetare, borgarrådssekreteraren, att behovet av platser på äldreboenden finns ständigt, ”oavsett pandemin”.

Men att ”det finns riktlinjer för att tömma en lägenhet på äldreboenden vid dödsfall och i Corona-tider finns det speciella riktlinjer för det”.

När Per Fahrman ber att få ta del av riktlinjerna visar de sig inte finnas.

”Jag vidarebefordrade din fråga till äldreförvaltningen som svarat mig att staden inte har några generella riktlinjer hur in- och utflyttning till och från vård- och omsorgsboenden ska ske under pandemin” men att förvaltningen ”rekommenderar” verksamheterna att hjälpa till för att hindra smittspridning.

Per Fahrman svarar: ”Åligger det inte er att stötta äldreverksamheterna med rutiner i detta kaos? Vem ska hjälpa äldreboendena om inte ni gör det?” varpå borgarrådssekreteraren ber om ursäkt för att hon utryckte sig ”slarvigt” och tillägger att hon borde använt ordet praxis i stället för riktlinjer.

”Praxis bestäms av varje boendes verksamhetschef som därmed kan anpassa detta ofta känsliga läge i den mån det går efter de anhörigas möjligheter och önskemål. Maxantalet av 7 kalenderdagar tillämpas dock av samtliga boendena. ”

Per Fahrman är kritisk:

– Sorgen efter min far börjar så smått lägga sig och vi får inom kort möjlighet att i en mycket förenklad begravningsceremoni ta ett sista farväl. Men sorgen över hur man verkar behandla de kvarvarande äldre och svaga i samhället har definitivt inte lagt sig. Hur kan man i dessa pandemitider där det råder någon slags undantagstillstånd på det mesta bara fortsätta att fylla på äldreboenden med nya äldre och svaga?

Äldreboendets verksamhetschef avböjer intervju.

