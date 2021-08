Olof Palmes grav vandaliserad – ”Man blir bedrövad”

Det har hänt förut och nu har det hänt igen – Olof Palmes grav på Adolf Fredriks kyrkogård har skändats, något som SVT Nyheter var först att berätta om.

Enligt Anders Jörle, kyrkorådets ordförande har ett decimetertjockt träd som utgjorde en del av gravvården sågats av, något som verkar vara rött nagellack har hällts ut över gravstenen och en flaska har krossats mot gravstenen. Dessutom har någon tejpat över hela gravstenen med silvertejp.

– Man blir bedrövad. Kyrkogården ska vara en plats för respekt, lugn och ro av hänsyn till de döda och de historier de bär med sig, säger Anders Jörle som underrättat familjen Palme om det som hänt.

Händelsen polisanmäldes så snart den upptäcktes på onsdagen och polisen har varit på plats och försökt säkra eventuella spår. Brottet rubriceras som brott mot griftefriden.

Adolf Fredriks församling har tidigare ansökt om att få sätta upp övervakningskameror vid kyrkogården för att övervaka den dygnet runt, men har fått nej av datainspektionen. Den gav dock, i november förra året, församlingen tillstånd att kameraövervaka kyrkogården mellan klockan 22 och 06.

Det överklagade församlingen med motiveringen att kyrkogården är brottsutsatt dygnet runt. I överklagan listar församlingen en rad brott som begåtts på kyrkogården under de senaste åren; så som överfall, hot mot personal, brott mot sexköpslagen, narkotikabrott i form av både bruk och överlåtelser samt skadegörelse.

Sedan församlingen överklagade det tidsbegränsade beslutet har det gått sju månader och ingenting har hänt.

– Du anar inte vilka strider vi utkämpar mot byråkratin, säger Anders Jörle och tillägger att även länsstyrelsens kulturmiljöenhet också måste godkänna var kamerorna kan sättas upp på fastigheten.

Han har inga illusioner om att eventuella kameror skulle kunna lösa de brott som faktiskt begås, men anser att de skulle kunna fungera preventivt.

– De skulle också ge oss möjligheter att förstå vilken karaktär den brottsliga handlingen har. Är det här en dåre? En fyllegrej? Eller har det ett politiskt motiv? Vi vet inte, säger Anders Jörle.

Kring och på den central placerade kyrkogården rör sig många människor under dygnets alla timmar, de är dock något färre under nattetid. Datainspektionen motiverar beslutet att endast tillåta kameraövervakning mellan 22 och 06 med att integritetsintresset väger lättare under natten än under dag- och kvällstid.

Det är oklart när förvaltningsrätten förväntas komma med besked i frågan.

Senast Olof Palmes grav vandaliserades var sommaren 2018.

