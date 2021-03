Oro för stigande smittotal i Stockholm – ”folk har tröttnat”

I förra veckan rapporterades 6.679 fall av konstaterad covid-19 i Region Stockholm, en fördubbling jämfört med för en månad sedan. Måndag till torsdag denna vecka har redan över 5.000 personer konstaterats smittade i regionen.

– Folk har tröttnat. De orkar inte längre vänta ut det här, man orkar inte hålla sig i stillhet och inte träffa så många, det är min gissning, säger Johan Styrud, och tillägger att det finns en oro över folks beteende under sportlovet:

– Har man träffat många utanför den vanliga bubblan så är risken att detta sprids i mycket större omfattning. Och det brukar inte märkas på sjukhusen förrän efter två veckor.

Smittoökningen de senaste veckorna syns redan på sjukhusen, där antalet inlagda med covid-19 stiger. På fredagen vårdades 372 personer med covid-19, varav 50 inom intensivvården.

– Jag vet att SÖS är väldigt pressade just nu, med över 100 patienter, och på Danderyd har trycket ökat markant under veckan. Man är beredd på att det ska fortsätta öka under helgen, säger Johan Styrud, som är överläkare på Danderyds sjukhus.

Som mest vårdades 1.100 personer på sjukhus med covid-19 i Stockholmsregionen, i april förra året.

Samtidigt som smittan ökar i Stockholm fick regionerna i veckan nedslående besked om att Astra Zenecas vaccinleveranser sinkas rejält.

”Det som oroar mest just nu är bristen på vaccin. Utöver att vi alla följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer är vaccineringen den viktigaste åtgärden för att få ner smittspridningen. Vi gör vårt yttersta för att den allt högre takten i vaccineringen inte äventyras av dessa mycket varierande leveransbesked”, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt i ett pressmeddelande på fredagen.

Bratt konstaterade redan i början av mars att ”vi har en tredje våg nu, den är här nu”.

Vaccinationssamordnare Magnus Thyberg ser att leveransproblemen har en stor påverkan på vaccinationstakten, även om den exakta planen ännu inte har hunnit räknas om.

Magnus Thyberg, avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Foto: Lisa Mattisson

– Just nu håller vi på att vaccinera de som är äldre än 80 år, det är vår största prio. Sedan blir vår möjlighet att gå vidare till kommande grupper förskjuten om vi inte har vaccin, säger han.

Beskedet från Astra Zeneca är ett i raden om uppskjutna leveranser. Stockholm fick först veta att det skulle komma mycket vaccin redan i februari, sedan kom en kraftig prognossänkning.

– Januari till mars har varit tuffa månader med lite vaccin, men vi hade förväntat oss stora mängder i april och maj, men så blir det inte, säger Thyberg.

Kommer ni att hinna vaccinera alla till sista juni?

– Vi har inte avskrivit målet på något sätt. Men de positiva nyheterna som vi behöver för april, maj och juni har vi inte sett och nu kom en negativ nyhet.

I Region Stockholm har 6,7 procent av personer över 18 år fått en första dos vaccin, och 2,8 procent har fått två sprutor.

Läs mer:

Stockholms sjukvårdsdirektör: ”Den tredje vågen är här nu”

Bergström om nya vaccinförseningen: ”Hårdaste slaget hittills”

3,3 miljoner vaccindoser försenas – målet i fara