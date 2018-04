Ovanliga vapen har lämnats in under pågående vapenamnesti

I början av februari inleddes vapenamnestin som pågår fram till den 30 april. Amnestin innebär att vem som helst kan lämna in skjutvapen och ammunition anonymt till polisen och slippa rättsliga påföljder. Syftet är att reducera antalet illegala vapen i samhället och på så sätt minska antalet vapenbrott. Hittills har 893 vapen lämnats in i Stockholm.

– Vi är nöjda med den siffran. Varje vapen vi får bort från samhället är en vinst i sig. Det har också funnits enstaka fall där vi kunnat bekräfta att de kommer från kriminella miljöer vilket är extra bra, säger Joakim Norenhag.

Senast en vapenamnesti organiserades i Sverige var under 2013 och då kom det in 15.000 olika illegala vapen runt om i landet. Halvvägs in den nu aktuella perioden har polisen mottagit 5.000 vapen.

– Som det ser ut nu verkar det som att vi kommer få in något färre vapen i år jämfört med 2013. Förhoppningsvis beror det på att många vapen lämnades in redan förra perioden. Men det finns ju alltid många illegala vapen i de kriminella miljöerna som är svårare att komma åt med en amnesti, säger Joakim Norenhag.

Totalt erbjuder sju polisstationer i Stockholm möjligheten att lämna in ett eller flera vapen. Även rättsenhetens vapenmottagning bistår med hjälp. Den största andelen vapen som kommit in är gevär och därefter enhandsvapen, där pistoler och revolvrar ingår. 16 stycken helautomatiska vapen har också kommit in från hela landet.

– Utöver dessa lämnas det alltid in lite specialare. I år har vi exempelvis fått in ett tiotal pennpistoler, de är väldigt speciella skjutvapen som har ett pennliknande utseende för att de ska vara svåra att upptäcka, säger Joakim Norenhag.