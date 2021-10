Ovanligt högt tryck på 1177 i Stockholm

Sedan restriktionerna lyftes i slutet av september har livet för de flesta återgått mer till det normala. Det har också betytt en ny säsong för andra virussjukdomar, bland annat larmar barnsjukhusen i regionen om ett högt tryck och att många bebisar smittas av RS-virus.

För vårdguiden 1177, som i Region Stockholm drivs av företaget Medhelp, har det inneburit en anstormning av patientsamtal.

– Samtal om covid-19 och om vaccinationen inkommer fortfarande, men nu har också alla vanliga samtal kommit tillbaka, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvård i regionen.

Hon beskriver att väntetiderna som i genomsnitt gått upp de senaste månaderna beror på en kombination av ökat söktryck och underbemanning.

– Under pandemin har hälso- och sjukvården ställts inför den svåraste prövningen i modern tid, sjuksköterskor har behövts mer inom vården men också för att ge hela befolkningen två doser vaccin, det har blivit en hög konkurens.

Under månaderna juli-september varierade den genomsnittliga svarstiden mellan 15-21 minuter. När regionen upphandlade tjänsten satte man kravet att den maximala svarstiden skulle vara tre minuter under dagtid och fyra minuter under kvälls- och nattetid.

Anna Ingmanson beskriver det som ett oerhört tufft krav och understryker att vårdguiden 1177 inte är till för den som är i behov av skut vård.

Enligt regionen jobbar man tillsammans med Medhelp för att korta ner svarstiderna. Anna Ingmanson ser en lösning i att omfördela mer administrativa frågor, bort från sjuksköterskorna.

– Det är ett problem men det finns ingen quick fix, vi jobbar hela tiden för att förbättra servicen och korta ner väntetiderna, säger hon.

