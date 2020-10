Över 1.200 nya fall av covid-19 i Stockholm

Region Stockholms nya veckorapport visar på 1.253 nya fall med covid-19 vilket är 35 procent fler än föregående vecka.

– Antalet fortsätter att öka, men verkar inte öka i samma takt som de senaste veckorna. Däremot finns det ingen anledning att tagga ned och tänka att nu lyckades vi vända det här. Det kan vara en tillfällighet och öka igen nästa vecka så det gäller att fortsätta hålla i, säger Maria Rotzén Östlund, tf smittskyddsläkare i region Stockholm.

I september har man sett både fler covid-fall och högre virushalter i avloppsvattnet vid reningsverken i Stockholmsregionen. Enligt KTH närmar sig virushalterna samma höga nivåer som vid pandemins utbrott i våras. Ändå är vårdläget på akutsjukhusen relativt lugnt. Just nu får 34 covid-patienter sjukhusvård, jämfört med 1.100 när trycket var som högst i april.

– Vi ser en liten ökning i vården, men långt ifrån vad man skulle kunna tänka sig. De flesta som provtar sig nu har lindriga symptom. I våras hade vi inte egen provtagning igång så vi vet inte hur många smittade det var då. Vi kanske hade en större smittspridning som vi inte visste om, säger Maria Rotzén Östlund.

En annan faktor som kan spela in är immuniteten. Var sjätte person i regionen som testats har antikroppar mot viruset enligt rapporten. Maria Rotzén Östlund menar precis som statsepidemiolog Anders Tegnell att ökningen inte är början på en andra virusvåg.

– Jag tycker inte jättemycket om begreppet andra vågen. En andra våg är väl beskrivet för influensapandemier. Under Spanska sjukan såg man inte bara en andra, utan även en tredje och fjärde våg. Men det här är ett virus som ingen träffat på tidigare. Vi vet inte hur viruset beter sig. Det kanske finns säsongsvariationer, som att influensan kommer till Sverige på vintern och förkylningsvirus på hösten, säger hon.

Under tisdagen vårdades fyra covid-patienter på intensiven och enligt smittskyddsläkaren är man väl rustad för ett större utbrott.

– Alla sjukhus jobbar med omfallsplaner för att kunna skala upp igen. Vi har också krisledningsplaner, dessa går vi in i när det blir extra belastning på vården, men just nu är det helt under kontroll.

Hon vill ändå varna för att det fortfarande är ett allvarligt läge och att smittskyddsreglerna fortsatt måste hållas.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det ökar. Jag är jätteorolig för att man slappnar och samlas i stora folksamlingar och på fester där man trängs. Det är inte läge att slappna av på något sätt, säger Maria Rotzén Östlund.

