Över 900 anmälningar om vattenskador efter skyfall i Stockholm

Sommarens skyfall var de kraftigaste som drabbat Stockholm på 60 år enligt väderdata och hundratals källare svämmades över vid de två skyfallen i början av sommaren.

Stockholm vatten och avfall (Svoa) har hittills fått in 906 anmälningar om vattenskador och anmälningarna fortsätter att strömma in. Tekniker har gjort cirka 785 hembesök för att utreda orsaken till skadorna för att se om det är avloppssystemen som brustit.

– När vi genomfört vår tekniska undersökning från skyfallen och det skulle visa sig att vi inte uppfyllt våra åtaganden, det vill säga ett 10-års regn, då ersätter vi det som är skadat till befintligt skick. För de kunder som har försäkrat sin fastighet kommer vi att stå för självrisken, men det viktigaste är att man kontaktar sitt försäkringsbolag, säger Alexandra Fleetwood, pressansvarig på Svoa.

Stockholms avloppssystem är dimensionerat för att klara 10-årsregn och återkomsttiden beräknas efter skyfallens intensitet under olika tidsintervall. Ett 10-årsregn är väldigt förenklat ungefär dubbelt så stort som ett-årsregn och ett 100-årsregn är ungefär dubbelt så stort som ett 10-årsregn.

Stockholmsområdet drabbades av kraftiga skyfall tidigt i somras. Gården till förskolan Bikupan i Tullinge förvandlades till en bassäng i slutet av maj. Foto: Lars Lindqvist

Stockholm vatten och avfall använder data från ett tiotal nederbördsmätare. Under de mest intensiva regnskurarna uppmättes 81 millimeter regn i Högdalen vilket motsvarar ett regn med en återkomsttid på 150 år.

– Vi har tätast med inkomna ärenden från Enskedefältet. Ett stråk från norra Enskedefältet och ned mot Sköndal drabbades värst. I områden där väldigt många drabbades bakar vi ihop de tekniska utredningarna för att få en helhetsbild av händelseförloppet, säger Erik Karlsson, specialist på Svoa.

På hur många platser överskreds gränsen för ett 10-årsregn?

– Det varierar stort, Högdalen som hade högst hade 150-årsregn som mest, vid Gubbängen var det över 70 år och vid Ulvsunda cirka 15. Men vid Trekanten, Tensta och i Hässelby var det under 10 år, säger han.

Just nu pågår en teknisk utredning av inspektionerna, de första väntas vara färdiga tidigast om några månader.

– Vi tittar på alla fall och ser efter var våra system inte har fungerat. Det behöver inte vara strikt nederbördsrelaterat. Det kan finnas andra brister i systemet, att det legat rötter eller sediment över som gjort att det inte haft den funktion det ska ha. Där vi inte uppfyllt våra åtagande kommer vi sannolikt att få betala skadestånd, säger Erik Karlsson.

Stockholm vatten och avfall utreder drygt 900 vattenskador efter sommarens skyfall, tekniker Rasmus Löf inspekterade flera villor i Bromma som drabbades hårt. Foto: Magnus Hallgren

Stockholm vatten och avfall kan i nuläget inte bedöma hur många drabbade villaägare som kan räkna med ersättning. Svoas ersättning är bara en liten del av skadeersättningen som täcker självrisken, övrigt är det upp till försäkringsbolaget att täcka.

– Det kan finnas andra vägar än avloppet för vattnet in i fastigheten, genom väggarna och även botten om marken är mättad. Om vi konstaterar att vattnet kommit från någon annanstans än våra system så är inte vi part, då är ersättning något som fastighetsägaren ta med sitt försäkringsbolag, säger Erik Karlsson.

Paret Birkholz i Norra Ängby var en av villaägarna vars källare svämmade över under skyfallet i maj. Tack vare en snabb insats och en vattenpump som gick under flera dygn lyckades de rädda källaren från skador. Vattnet kom inte upp ur avloppet utan strömmade in från anslutningspunkten för vatten och avlopp i grunden. De har inte fått någon återkoppling än efter Svoas inspektion i somras.

– Svoas inställning är ju att om vattnet inte kommer från avloppet så är det inte deras ansvar. Vad som hände var att marken blev så mättad av skyfallet och att dagvattenrören i gatan överfylldes med vatten. Dagvattenrören är inte anpassade för den regnmängden, så det borde vara stadens ansvar. Samtidigt förstår man att det kostar stora pengar att gräva upp och byta alla rör, säger Hans Birkholz.

Stockholm vatten och avfalls tekniker Rasmus Löf inspekterade i somras vattenskadorna hemma hos Hans Birkholz i Norra Ängby för att se var läckan uppstått. Foto: Magnus Hallgren

Deras hemförsäkring har en självrisk på 10 000 kronor för vattenskador men eftersom de agerade så snabbt klarade de sig från skador på både grund och inredning.

– Vi har inte kommit upp i sådana summor att det är någon idé att använda försäkringen. Nu har vi köpt en fuktvarnare som är kopplad till mobilen och en pump för att kunna pumpa bort vatten, de kostade under tusenlappen. Det känns lite tryggare om det händer igen, säger Hans Birkholz.

Svoa har ännu ingen bild av totalkostnaden för skadorna och reparationer av systemet.

– Vad skyfallen kommer att kosta vår egen verksamhet behöver vi återkomma till då den tekniska utredningen är klar. Kostnaden beror även på vad Stockholm vatten och avfalls egen försäkring täcker, säger Alexandra Fleetwood.

