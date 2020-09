Överbeläggning och besöksförbud skapar oro på Stockholms anstalter

Läget på landets fängelser och häkten bedöms vara akut. Lokalerna är överfulla och inflödet av dömda och misstänkta för brott bara ökar, enligt myndigheten.

I en uppmärksammad debattartikel skrev Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren att myndighetens förmåga att klara av sitt uppdrag att ta emot misstänkta och dömda brottslingar i Sverige är hotat.

För att kunna hantera överbelastningen dubbelbelägger man anstalter och har ökat på tiden som en dömd brottsling får gå fri innan han eller hon måste infinna sig på anstalt – från 50 dagar i frihet till 100 dagar.

”Det är ingen önskvärd åtgärd” skriver generaldirektören, ”men helt nödvändig för att kunna hantera beläggningen”.

– Vi har dubbelbeläggning på många platser nu. Två i ett rum är redan för mycket men tre, det är otänkbart. Men situationen nu gör att det otänkbara kan bli tänkbart, säger Ulf Mossberg, pressekreterare på Kriminalvården.

I Region Stockholm är situationen pressad. Anstalten Hall utanför Södertälje, som är en säkerhetsklass 1-anstalt där intagna som är dömda för allvarlig brottslighet och våld placeras, har beläggning på över 100 procent. Samma gäller för Österåker anstalt (klass 2) och Norrtälje anstalt (klass 1) i länet.

För att lösa det har man ställt in våningssängar i vissa rum för att kunna bo två och två istället för en och gjort om besöksrum till sovrum. På häktet har man ibland fått lägga in en extra madrass på golvet i någon annans cell, enligt uppgift till DN.

I en säkerhetsklass 1-anstalt som Hall är den främsta faran med situationen just säkerheten, enligt kriminalvårdchef Magnus Jönsson. Fulla anstalter innebär minskad möjlighet till omplacering och förflyttning om det uppstår bråk på en avdelning.

I stället sätts den avskilde i isolering i väntan på att en ledig fängelseplats ska dyka upp någonstans i landet. För närvarande är det lång kö mellan olika anstalter och beläggningen ökar därför även på isoleringen.

– Det kan innebära att man blir kvar på isoleringen längre. I det värsta scenariot får vi också fulla isoleringsceller där folk väntar på att bli omplacerade, säger Magnus Jönsson.

Han är rädd att läget kommer att påverka de anställdas beslut och har därför lyft det speciellt med sin personal.

– Att man tänker: Nu kanske jag behöver avskilja den här personen men det är så fullt på isoleringen att man väntar och så händer det något. Det får inte hända.

Situationen innebär också att Kriminalvården tvingas kringgå riktlinjer om att placera dömda brottslingar nära sina familjer för täta besök samt när det motsatta gäller – att placera dem långt bort från deras kriminella vänner, till exempel vid gängtillhörighet.

En annan konsekvens är att Sveriges redan långa häktestider blir längre, eftersom dömda personer blir kvar längre i häktet i väntan på en ledig plats på anstalt och att det blir högre press på telefontiderna.

Läget på häkten och anstalter är redan pressat i år på grund av indragna permissioner och besöksförbud som införts under corona-pandemin. På häktet får sedan mars i år häktade utan restriktioner sitta under samma isolerade förhållanden som de med restriktioner eftersom det införts ett totalt besöksförbud under pandemin.

En 20-årig man som DN talat med satt häktad i över ett år för ett narkotikabrott. Han belades först med restriktioner som senare hävdes men på grund av corona fick han fortsätta vara isolerad under samma förhållanden som tidigare – i flera månader.

När domen vann laga kraft tog det över en månad innan han fick plats på anstalten i Stockholms län. Där skulle han ha fått en behandling mot sitt missbruk men det blev inget eftersom behandlingen var full. I stället fick han sitta på en annan avdelning och tjäna av straffet.

– Det säger sig själv att det blir hetsig stämning när det är fullt och killarna inte får träffa sina flickvänner och mammor och det är tryck på telefonen. Det kan uppstå bråk om telefonen som inte skulle ha uppstått annars, säger han.

Telefontiderna till anhöriga är redan begränsade eftersom Kriminalvården på häkten och anstalter i många fall bara tillåter samtal till fast lina – inte till ip-telefoni eller mobiltelefoner.

Johan Lundby häktespräst som befinner sig på Kronobergshäktet upp till fem dagar i veckan, är kritisk till hur Kriminalvården hanterar besöksförbudet och telefontiderna under pandemin och överbeläggningen. För att kompensera för förlusten av den fysiska kontakten med anhöriga har Kriminalvården infört en möjlighet att tala med sina barn på en surfplatta i femton minuter i veckan, istället för ett riktigt möte på 45 minuter.

– Ibland kan det nästan skada mer än vad det ger. Jag har personer med ett barn som får 15 minuter och sitter och gråter och tycker det är jobbigt men sen finns det personer med tre barn som får dela 15 minuter på tre. Det är direkt skadligt. Jag har också fall där föräldrarna har fått komma överens om att säga till sitt barn att det inte går att prata alls för att de upplever att de korta videosamtalen bara blir jobbiga för barnet, säger Johan Lundby.

Han tycker att Kriminalvården borde kunna göra på ett annat sätt.

– Alla åklagare och poliser och alla vi som jobbar på häktet går ju in och ut. Då borde man kunna lösa det för några barnfamiljer under säkra former, kanske med en glasruta emellan.

Han tror att besöksförbudet kan få förrädiska konsekvenser för återfall i brott.

– De som hälsar på kanske är de enda vettiga personerna som finns i den intagnes liv. Har du inget positivt som muntrar upp dig och ger dig näring och hopp om framtiden fylls tankarna lätt av mörker och dåliga tankar, säger Johan Lundby.

– Vi hade en kille här som läste i tidningen att besöksförbudet för Corona skulle hävas den 1 oktober och som blev överlycklig. Äntligen hade han något att hålla fast vid och se fram emot. Han hade inte fått träffa eller prata med sina barn och sin fru på flera månader. Vem ska berätta för honom att det inte gäller honom?

