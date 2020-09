Överbelastning på akuten kan kopplas till 25 dödsfall per år i Stockholm

Överbelastning på akutmottagningarna i Stockholm är kopplad till ökad överdödlighet motsvarande 25 dödsfall per år visar ny forskning. Studien täcker in alla besök som gjorts på länets samtliga akutmottagningar under fem år.

– För första gången kan vi på ett trovärdigt sätt påvisa ett samband mellan en mycket hög belastning på akutmottagningarna och en ökad dödlighet, säger Björn af Ugglas vid Karolinska institutet och en av forskarna.